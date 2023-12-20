Как долго кошка помнит своего хозяина

Бывает такое, что кошка теряется или её приходится на какое-то время оставить у других людей из-за поездки. Но долго ли она будет помнить своих хозяев?

© Ferra.ru

Мозг кошек похож на мозг людей. Состоит он из тех же самых областей, но их размеры всё же различаются. К примеру мозжечок, который отвечает за движение и равновесие, у кошки гораздо больше, чем у человека, поэтому эти животные такие ловкие. В то же время сложная префронтальная кора больше наоборот у человека, поэтому люди отличаются развитыми навыками анализа информации, принятия рациональных решений, контроля эмоций, наблюдения за чем-либо, запоминания.

В целом IQ кошек примерно равен интеллектуальным способностям 3-летнего ребёнка.

iXBT.com

В то же время кошки ориентируются в мире при помощи своего зрения, обоняния, слуха. Учёные обнаружили, что эти животные также хорошо запоминают голоса людей.

У кошки отлично развит гиппокамп, который отвечает за навигационные способности и пространственную память. Да и в целом у этих питомцев память хорошая.

Исследования показали, что долговременная память у кошек развита довольно хорошо. Они способны помнить различные места, людей в течение многих лет. Но вот относятся к этому всему они очень избирательно. Если говорить о кратковременной памяти, то здесь эксперименты дают неоднозначные результаты.