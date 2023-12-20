20 декабря. Какой сегодня праздник

В 2023 году 20 декабря отмечаются День чекиста, День игр, День карманных вселенных и День солидарности

День сотрудника спецслужб России (День чекиста) отмечается ежегодно и является профессиональным праздником тех, кто ежедневно работает в области обеспечения государственной и национальной безопасности страны.

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Деятельность этих людей не ограничивается только защитой государственных интересов. Национальная безопасность предполагает защиту жизни и благосостояния граждан, основных интересов общества и государства, а также сохранение и развитие национальных ценностей.

День чекиста 20 декабря также связан с историей службы безопасности. С момента создания ВЧК, организованной Феликсом Дзержинским, задачей спецслужб являлась защита суверенитета и территориальной целостности государства, борьба с внешними и внутренними угрозами, включая враждебную разведывательную деятельность и противодействие бандитским формированиям. В частности, в годы Великой Отечественной войны оперативные группы НКВД обнаруживали и уничтожали разведывательно-диверсионные группы нацистской Германии, занимались раскрытием шпионов и диверсантов, работали в тылу противника.

Сегодня, кроме традиционных функций разведки и контрразведки, спецслужбы борются с различными социально опасными проблемами, такими как терроризм, коррупция, организованная преступность, наркоторговля.

Этот праздник отмечают в Федеральной службе безопасности, Службе внешней разведки, Федеральной службе охраны, Главном управлении специальных программ Президента РФ и в других российских спецслужбах, которые ранее входили в состав КГБ СССР. На государственном уровне в этот день проводятся мероприятия в честь спецслужб, награждаются особо отличившиеся сотрудники и ветераны.

В этот день также отмечаются:

День карманных вселенных. Этот праздник посвящен размышлениям о том, существуют ли маленькие вселенные и как они бы выглядели. В этот день можно посетить тематические форумы и беседы, чтобы обсудить эту философскую тему.

День игр (Games Day). Неофициальный праздник, появившийся в Великобритании. Это отличный повод собраться вместе с родными или друзьями и поиграть в любимые настольные, карточные и электронные игры.