В Омске полицейские спасли раненую косулю

В Кировском округе Омска сотрудники полиции спасли раненую косулю, травмированное животное не могло двигаться и едва не замерзло в сугробе. Об этом сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа". Сообщение о раненом животном в полицию передали местные жители, наряд патрульной службы заметил косулю, лежащую в сугробе во дворах жилых домов по улице 60 лет Победы. Зверь был напуган, на его теле нашли несколько ран, которые сильно кровоточили. Косулю передали в ветеринарною клинику, где ее осмотрят врачи. За последние несколько дней в Омской области косули уже выходили к людям, их гонят в город аномальные морозы. В региональном МЧС предупреждают, что при встрече с диким животным не стоит пытаться его погладить или привлечь внимание, в стрессовом состоянии косуля может причинить вред человеку.