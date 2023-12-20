Как выглядел интернет на заре своего существования

20 декабря 1990 года был запущен первый веб-сайт, созданный британским ученым Тимом Бернерсом-Ли, работавшим в то время в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в Швейцарии.

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Изначально проект предназначался для помощи ученым, чтобы облегчить поиск информации, однако World Wide Web («Всемирная паутина», сокращенная до www) стала тем, чем пользуется более трех миллиардов человек.

Сейчас же практически все в нашей жизни связано с интернетом, включая общение с людьми, работу, банки, игры и многое другое. Мы решили посмотреть, как же выглядел интернет на заре своего существования.

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Вот так выглядел первый в мире сайт Европейской организации по ядерным исследованиям, где объяснялось, что это такое и как им пользоваться.

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Aliweb — первая в мире поисковая система, которая также была частью проекта ЦЕРН в 1993 году. Была спроектирована Мартином Костером, одним из первых создателей Всемирной паутины.

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Компания Bloomberg запустила свой сайт в 1993 году в качестве дополнения к компьютерной системе Bloomberg Terminal, обеспечивающей новостями в мире финансов и технологий любого, кто заплатит 24 тысячи долларов в год.

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Сайт международной неправительственной организации по правам человека Amnesty International, которая ставит своей целью восстановить справедливость в мире, был создан в 1994 году.

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Всемирно известный новостной журнал The Economist был основан в 1843 году. Сайт журнала вышел в 1994 году и стоил 120 долларов.

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Сайт американской сети ресторанов Pizza Hut был запущен в 1994 году. На сайте можно было заказать или зарезервировать столик.

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В 1994 году был создан веб-сайт, который назывался «Путеводитель Джерри по Всемирной паутине». Впоследствии сайт был переименован в «Yahoo!».

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