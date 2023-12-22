Почему 6000 лет назад в первых «мегаполисах» Европы разводили скот, но не ели мясо

Фото: Susanne Beyer, Kiel University

© Susanne Beyer, Kiel University

Жители первых «мегаполисов» Европы, возникших около 6000 лет назад, разводили скот, но почти не ели мяса. Ученые выяснили, что их рацион был почти вегетарианским. Об исследовании сообщил Кильский университет (Германия). Зачем же тогда людям был нужен скот?

Поселения так называемой Кукутень-Трипольской культуры, как считают ученые, возникли примерно с 4100 года до нашей эры в лесостепи к северо-западу от Черного моря. Самые крупные из них занимали до 3,2 кв. км — это сотни футбольных полей. Такие поселения насчитывали до 2800 домов, где жили до 15 тысяч человек. Трипольские поселения исчезли около 3500 г. до н. э., как считается, из-за увеличивающегося социального неравенства.

Но как прокормить такие большие общины в условиях примитивного сельского хозяйства времен каменного века?

Чтобы ответить на этот вопрос, международная команда ученых провела целый комплекс исследований. На протяжении 10 лет они проводили изотопные анализы, чтобы определить содержание углерода и азота в сотнях образцов костей людей и животных, собранных во время археологических раскопок. Параллельно они делали изотопный анализ частичек обугленного гороха и зерновых культур, которые получали из образцов почвы, собранной на месте разных трипольских поселений.

«Мы пришли к выводу, что значительная часть крупного рогатого скота и овец содержалась на огороженных пастбищах. Более того, навоз животных, произведенных там, использовался людьми для интенсивного удобрения, в частности, гороха», — говорит палеоэколог Франк Шлюц.

Kiel University // Из чего состоял рацион жителей в поселениях Трипольской культуры