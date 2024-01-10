Как советские БТР-50 и американские М113 воевали в одном строю

Советские гусеничные БТР-50 и американские бронетранспортеры М113 вполне можно отнести к одному поколению техники. При этом случалось так, что они не только находились в армиях, которые воевали друг против друга, но и действовали по одну сторону линии фронта.

Первые стали разрабатывать в 1952 году, а через два года было организовано серийное производство. Работы над М113 начались чуть позже - в 1957 году. БТР-50 ПК, получивший крышу над десантным отделением, в СССР начал поступать в войска в 1958-ом. "Сто тринадцатые" массово изготавливали с 1960 года.

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Впервые встретиться на поле боя им пришлось во время войны во Вьетнаме. Так, в начале 1973 года произошел крупный бой с участием южновьетнамских М41, М48 и М113. Им противостояли подразделения с Т-54, ПТ-76, бронетранспортерами Тип 63 и БТР-50, на части последних были установлены 23-мм автоматические пушки.

Американские подручные потеряли почти три десятка единиц техники, причем пять БТР экипажи оставили, хотя те не имели каких-либо повреждений. После победы, в 1975 году в армии социалистического Вьетнама осталась служить и советская, и заокеанская техника.

БТР-50 активно применялись во время октябрьской войны 1973 года. Они имелись как в арабских армиях, так и у Израиля, захватившего их во время конфликта 1967 года. На вооружение ЦАХАЛ поступило и небольшое количество М113, хотя большую часть средств доставки пехоты составляли полугусеничные машины М3.

"Во второй половине 70-х годов в армии шахского Ирана одновременно эксплуатировались как советские БМП-1, БТР-60ПБ, БТР-50 ПК, так и версии М113. В 1980 году их стали использовать в боях с вторгшимися войсками Саддама Хусейна, - рассказал старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин Лямин. - "Пятидесятые" очень ценились иранцами, во время боев в заболоченных районах без них просто невозможно было бы воевать.

Иракские БТР-50 находились в составе перешедших иранскую границу дивизий. На эти бронетранспортеры устанавливали башни с 30-мм пушками от чехословацких зенитных самоходных установок M53/59 Praga, а также ЗУ-23-2. Отбитые у иранских войск М113 использовались уже для переброски иракской пехоты".