Как скоро человечество может лишиться Чёрного моря

Современное Чёрное море прошло длительный путь формирования – около 8 тысяч лет. Но совсем немного времени потребуется, чтобы огромный солёный водоём превратился в озеро. И на это есть несколько веских причин.

человечество может потерять Чёрное море

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Проливы спешат на помощь

30 миллионов лет назад Чёрное море являлось частью океанического бассейна, связывавшего Атлантический и Тихий океаны. Примерно 5 миллионов лет назад очертания водоёма изменились, а его площадь значительно уменьшилась. До конца же последнего Ледникового периода Чёрное море являлось изолированным, но 12 тысяч лет назад из-за таяния ледника уровень воды резко поднялся, благодаря чему появилось сообщение с соседним Средиземноморским морем. Собственно, этим и обусловлена полноводность Чёрного моря. Зависит же она сегодня от проливов Босфор и Дарданеллы. Так что пока они существуют, обмеление водоёму не грозит.

Правда, превратиться море в озеро может и по другой причине. Дело в том, что примерно 90% Чёрного моря заполнено сероводородом и лишь 10% – чистой водой. Это было известно ещё в конце XIX века, когда завершились две океанографические экспедиции под руководством Иосифа Шпиндлера.

Опасность внутри

Как утверждают современные исследователи, опасная «начинка» с каждым годом подходит всё ближе и ближе к поверхности. Но, по их мнению, поводов для паники пока что нет. «Наступление» происходит медленно, но вот единичные «казусы» всё же случаются. Так, в сентябре 1927 года недалеко от Ялты произошло землетрясение магнитудой 8 баллов, спровоцировавшее выброс огромного количества ядовитого газа из нижних морских слоёв к верхним. Доктор химических наук Игорь Волков всё-таки уверен, что почти век назад горел не сероводород, а метан, что говорит о большом его скоплении у поверхности моря. А это, в свою очередь, грозит образованием гигантских воронок, способных втянуть в себя даже крупные суда.