Metro: в Индии мужчина напал на жену с мечом из-за чая

В индийской деревне Фальджагадх мужчина набросился на жену с мечом из-за того, что она слишком долго готовила чай, он нанес женщине не менее 15 ударов и обезглавил. Об этом сообщает Metro. Ссора между супругами возникла, когда 50-летняя женщина вовремя не подала мужу чай. В гневе мужчина схватился за меч и нанес супруге не менее 15 ударов, а затем обезглавил ее. Крики матери услышал сын, который спал в соседней комнате, обезумевший отец напал и на него. Полицию вызвали соседи, мальчика удалось спасти. Ведется расследование.