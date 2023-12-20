Когда стали праздновать Новый год: история и традиции

Новый год, который мы встречаем в ночь на 1 января, – один из самых любимых праздников во многих семьях. У него необычная история, которая началась еще до нашей эры. Кроме праздника 1 января во многих уголках мира продолжают встречать Новый год в другие даты - по старым, национальным традициям, ориентируясь на лунный календарь. Но даже для жителей этих стран первый день января - важная дата. Рассказываем об истории празднования Нового года, о новогодних традициях России и других государств.

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Празднование Нового года: от древности до наших дней

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Новый год в древности приходился на разные даты. Точкой отсчета было начало сельскохозяйственных работ, а это значит, что принимались во внимание два важных для крестьян периода - весенний и осенний - с 1 марта и с 1 сентября. До ХII века начало нового года приходилось на весну, позже - на осень. Иногда как начало нового года воспринимался день весеннего равноденствия 21 марта. Были и другие варианты - например, 22 или 25 марта, 22 декабря.

Есть свидетельства того, что еще в III веке до нашей эры весеннее пробуждение природы было принято отмечать уличными гуляниями и весельем. И длилось это 11 дней.

Январский Новый год появился в России чуть больше 300 лет назад, и за него надо сказать спасибо Гаю Юлию Цезарю и Петру I. Именно при Цезаре в Древнем Риме было решено, что в году будет 365 дней, и начинаться он должен 1 января. Почему именно 1 января? Все просто: в этот день вступали в должность римские консулы.

Новый год в нашей стране стали отмечать 1 января по решению Петра I. На фото - советская марка, художник Коваль В. Драгун с "потешным" указом царя

В России Новый год стал отмечаться 1 января с 1700 года по Указу Петра I о новом летоисчислении. Предписывалось в течение недели веселиться и ходить друг к другу в гости, а дома украшать сосновыми, можжевеловыми и еловыми ветками. Однако традиция использовать ель в качестве праздничного дерева прижилась в нашей стране не сразу. Дело в том, что изначально елка считалась на Руси траурным деревом. Прошло много времени, прежде чем она стала восприниматься как новогодний атрибут. Это произошло лишь при Николае I.

При правлении Екатерины II царский двор пышно отмечал новогодний праздник. На картинке - фейерверк в Петербурге на новый 1760 год. Виноградов Е. Г. по рисунку Антонио Перезинотти

Считается, что традиция обмениваться подарками на Новый год появилась при Екатерине II, тогда же стали проводиться новогодние балы-маскарады. В 1895 году (по другим данным в 1897-м) в России были напечатаны первые рождественские открытки, до этого карточки привозили из Европы. А первые новогодние открытки стали печатать в России в 1901 году.

Сегодня сложно представить, что когда-то новогодние и рождественские открытки были новшеством. Это - первая в мире изданная промышленным способом рождественская открытка, рисунок которой был разработан Джоном Хорсли для Генри Коула.

Когда появилась традиция наряжать елку

Этот обычай появился в Западной Европе в XVI веке. На Рождество было принято ставить на стол маленькое деревце, которое было украшено фруктами, сваренными в меду, и орехами. Затем к съедобным украшениям добавились конфеты, а вот несъедобные игрушки появились гораздо позднее. Первые из них были исключительно на рождественскую тематику - ангелочки, овечки, звезды, колокольчики. Основными цветами были золотой, серебряный и красный.

В Западной Европе елки наряжали еще с XIV века. Фото: Гравюра из немецкой книги "50 басен с картинками для детей"

Когда первые украшенные елки появились в России

В России первые украшенные елки появились в богатых домах на Рождество в 1830-1840-х годах. Чем украшали? Так же, как и в Европе - например, орехами в золотой обертке, конфетами. В 1852 году на одном из петербургских вокзалов была установлена первая "публичная" елка, украшенная разноцветными лоскутками.

Первые елочные игрушки были съедобными. Сначала дети играли у елки, а потом могли полакомиться конфетами и пряниками, которые висели на ней

Во второй половине XIX века на елках стали появляться несъедобные игрушки, которые часто делали своими руками сами домочадцы, но уже стали появляться и игрушки, изготовленные мастерами. Сказочные феи и шары - вот первые украшения, сделанные ремесленниками.

Елочные базары появились в России в XIX веке. Один из них изображен на этой картине Генриха Манизера "Елочный торг", написанной 1870-е годы

Родиной елочных шаров принято считать городок Лауш в Тюрингии - центр стеклодувного производства в Германии. Есть легенда о том, что первые стеклянные игрушки на елку сделал бедный стеклодув, у которого не нашлось денег на яблоки и орехи. Именно тогда появилась мода на стеклянные украшения.

Сделать красивую елочную игрушку - настоящее искусство. На картинке - мастерица на фабрике елочных украшений в немецком городе Лауша

К началу XX века их стали производить и на заводах других стран. Стеклянные игрушки в России долгое время были роскошью, дорогим удовольствием, на большинстве дореволюционных елок по-прежнему висели лакомства для детей, во многих домах существовала традиция снимать в конце праздника елочные украшения и раздавать их детям. Иногда на домашних праздниках дети сами могли снять с веток пряники, пастилки, орехи или конфеты. Но, как пишет историк Алла Сальникова в своей книге, посвященной елочным игрушкам, "последнее… на публичных елках, как правило, не поощрялось".

Во время Первой мировой войны рождественские елки в России перестали украшать - Николай II посчитал это "вражеской" традицией. В 1917 году наряженные праздничные деревья снова появились, но через несколько лет их опять запретили. И лишь в 1935 года украшенная ель снова стала символом праздника в нашей стране. Кстати, как отмечают историки, в то время на елке могли висеть и самые обычные детские игрушки, которые потом снимали и раздавали детям.

Какими были первые елочные украшения в России

Лев Носов/РИА Новости

"Обеспечивающие общий вид елки" - шары, звезды, дождь, бусы

Игрушки "для рассматривания" - фигурки людей, животных, птиц

Игрушки "с движением, звуком, сюрпризами" - хлопушки, игрушки с колокольчиками

Вкусные игрушки - яблоки, апельсины, конфеты, пряники

Игрушки под елкой - фигурки Деда Мороза из папье-маше, например

Световые игрушки - фейерверки, бенгальские огни У торговцев они делились по назначению:

Новогодние елки для детей в СССР

Когда в СССР стали проводить новогодние елки

После революции новые власти страны то разрешали жителям наряжать елки на Новый год, то запрещали. На этой фотографии - празднование Нового года в детском приюте в Петрограде. 1919 год

Это началось в 1937 году (но в некоторых источниках указывается и 1938 год). А вот что доподлинно известно, так это то, что импульсом послужила небольшая статья партийного деятеля Павла Постышева в газете "Правда" за 28 декабря 1935 года "Давайте организуем к новому году детям хорошую елку!"

"В дореволюционное время буржуазия и чиновники буржуазии всегда устраивали на новый год своим детям елку. Дети рабочих с завистью через окно посматривали на сверкающую разноцветными огнями елку и веселящихся вокруг нее детей богачей. Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся Советской страны? Какие-то, не иначе, "левые" загибщики ославили это детское развлечение, как буржуазную затею… " - говорилось в материале.

Заканчивалась статья так:

"Итак, давайте организуем веселую встречу нового года для детей, устроим хорошую советскую елку во всех городах и колхозах!"

Детские новогодние елки в СССР впервые начали устраивать в Колонном зале Дома Союзов. Вот один из таких праздников, проведенный в 1949 году

Идея о возвращении праздника обсуждалась на пленуме ЦК ВКП(б) и получила одобрение партийного руководства. Есть данные краеведов о том, что елочные базары открылись в стране буквально на следующий же день после выхода статьи, 29 декабря. А 31 декабря в школах, детских садах прошли первые елки.

Ранее "РГ" уже писала о традициях празднования Нового года в Советском Союзе.

Где прошла первая новогодняя елка в СССР

В Москве, в Колонном зале Дома Союзов - это роскошное здание находится в самом центре столицы, на углу Охотного ряда и Большой Дмитровки. Первоначально оно было построено для князя В.М. Долгорукова-Крымского, затем его выкупило московское дворянское собрание. В исторических документах сохранилось много отзывов современников о том, какие балы и приемы устраивались в особняке. После революции 1917 года в здании разместился Московский совет профсоюзов, и оно получило название, с которым благополучно живет и по сей день - Дом Союзов.

Сценарии для представлений в Доме Союзов сочиняли лучшие писатели СССР. На фотографии - новогодний праздник в Колонном зале. 1949 год

Первые новогодние представления в Доме Союзов не имели ничего общего с нынешними, когда дети наряжаются в костюмы зайчиков, белочек и принцесс и водят хороводы. В 30-е годы вокруг елки бегали "красногвардейцы" и "ударники труда", а вместо хлопушек гремели залпы крейсера "Авроры". Сценарии для представлений писали лучшие писатели СССР - Лев Кассиль и Сергей Михалков.

Когда 1 и 2 января стали выходными днями в России

В 1947 году 1 января стало выходным, а в 1992-м выходным днем сделали и 2 января.

Когда и как отмечают Новый год в разных странах мира: даты, традиции и обычаи

Таиланд

В Таиланде любят устраивать салюты на Новый год

Тайский Новый год празднуется с 13 по 15 апреля. Традиционный, привычный для нас новогодний праздник в Таиланде отмечают с 31 декабря по 3 января. К тому же в королевстве празднуют Новый год по китайскому календарю - в 2024 году это 10 февраля.

Январский, привычный для нас праздник появился в Таиланде сравнительно недавно - в 40-х годах прошлого века. Тайцы с удовольствием наряжают елки и обмениваются подарками.

Южная Корея

В Южной Корее на Новый год полагается выразить благодарность старшим и накрыть праздничный стол

Корейцы отмечают обычный новогодний праздник с 31 декабря по 1 января, а также свой, корейский новый год - Соллаль (или Солляль), дата которого зависит от лунного календаря.

В этом году праздники продлятся с 9 по 11 февраля. Соллаль - семейный праздник, который состоит из нескольких этапов: ужин, выражение благодарности старшим, поминание предков нескольких поколений и собственно семейное торжество. Корейцы в эти дни надевают традиционные наряды, украшают дома, готовят блюда национальной кухни и обязательно поздравляют начальников.

Германия

Немцы, как и россияне, в новогодние праздники любят устраивать шумные гуляния. На фотографии - вид на рождественскую ярмарку в Дрездене

У немцев 31 декабря принято избавляться от старых вещей, наводить порядок в доме, а в новогоднюю ночь - устраивать шумные вечеринки с фейерверками, хлопушками, гуляньями. 1 января в Германии отдыхают от празднования - это официальный государственный выходной, а 2 января уже выходят на работу. Дорогие подарки дарить не принято, но можно обменяться небольшими сувенирами. Самый лучший - марципановый поросенок, который символизирует счастье и процветание. Как мы слушаем в новогоднюю ночь президента, так немцы слушают выступление своего канцлера, которое идет по всем крупным каналам.

Монголия

Монгольский Новый год - Цаган Сар - отмечается в феврале. Это праздник пастухов и скотоводов

Новый год монголы отмечают дважды: первый раз в ночь на 1 января, второй - в феврале, когда в Цаган Сар (так называется монгольский Новый год, праздник начала весны) к людям приходит Увлин Увгун - местный аналог Деда Мороза. Это арат, одетый в лисью шапку и традиционный войлочный халат. Арат у монголов и тувинцев - крестьянин-скотовод. Но это слово в других культурах имеет и более широкое толкование и глубокий смысл. "Арат" дословно - "солнечный бог", "частица божественного света" в каждом из нас. К тому же, Арат - еще и мужское имя, дошедшее из третьего века до нашей эры.

Обычный Новый год (1 января) для монголов не так важен, как Цаган Сар - праздник пастухов, скотоводов. Историки считают, что Цаган Сар предложил праздновать в 1206 году Чингисхан. Традиций у этого праздника множество: люди зовут как можно больше гостей; готовят буузы, или позы (блюдо, похожее на хинкали и манты); пекут сдобные лепешки; дарят друг другу подарки и посещают с подношениями храмы.

Новая Зеландия

Новый год в Новой Зеландии называется Матарики. На фотографии - празднование Матарики в Окленде

У маори - коренного населения Новой Зеландии - Новый год отмечается три дня в конце мая - начале июня. В это время на небе видны все звезды. Местные жители называют этот праздник Матарики. Однако в последнее время в этой стране побеждает европейская традиция отмечать Новый год с 31 декабря по 1 января с фейерверками и гуляниями.

Вместо елки у новозеландцев - вечнозеленое дерево из семейства миртовых с большой круглой кроной и красными цветами - похутукава. Цветение этого дерева приходится как раз на конец декабря. Маори верили, что похутукава растет там, где проходит граница разных миров.

Куба

На Кубе 1 января - двойной праздник. Кроме Нового года, это еще и День Революции. Отличный повод для фейерверка

1 января на Кубе - не только начало Нового года, но и важный национальный праздник - День Революции. Так что шумные торжества длятся там три дня - 31 декабря, 1 и 2 января.

Любимые цвета для нарядов на новогоднем празднестве здесь красный и желтый. Кубинцы очень ответственно относятся к украшению дома. Вместо елки здесь наряжают араукарию, которая внешне похожа на ель и относится к семейству хвойных. Кстати, по данным ученых, это растение существует на земле еще с юрского периода, а до ледникового периода росла и в средней полосе России.