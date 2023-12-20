Прощай, инфекция? В носу человека нашли природный антибиотик

В носу у человека нашли природный антибиотик
Ученые Тюбингенского университета в Германии сделали важное открытие, которое может стать прорывом в борьбе с инфекционными заболеваниями. В ходе своих исследований они обнаружили антибиотик под названием эпифадин, который оказался эффективным против патогенных бактерий.
Эпифадин
Отчет о научной работе был опубликован в авторитетном научном журнале Nature Microbiology, что подтверждает серьезность и значимость открытия. Эпифадин представляет собой молекулу, которая генерируется из особых штаммов полезных бактерий, принадлежащих виду Staphylococcus epidermidis. Эти микроорганизмы обитают на слизистой оболочке внутренней стенки носовой полости человека, а также на поверхности кожи.
Уникальная способность
Эпифадин является представителем ранее неизвестного класса противомикробных микроорганизмов. Он обладает уникальной способностью эффективно бороться с вредными соединениями и может послужить основой для разработки и производства других антибиотиков. Это открывает новые перспективы в лечении инфекционных заболеваний и может помочь в борьбе с опасными инфекциями, например, такими как золотистый стафилококк.
«Больничная» инфекция
Золотистый стафилококк является одним из наиболее распространенных и опасных патогенов, вызывающих различные инфекционные заболевания. Он часто становится причиной летальных исходов даже в условиях стационара, поэтому его и относят к категории так называемых «больничных» инфекций.
Важно отметить, что эпифадин генерируется из полезных бактерий, которые обитают в нашем носу и на коже. Это подчеркивает важность поддержания здоровой микрофлоры нашего организма и показывает, что некоторые микроорганизмы могут быть полезными для нашего здоровья.