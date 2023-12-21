Странное послание в потайном кармане платья оказалось утерянным шифром

Знаменитую «криптограмму шелкового платья» наконец-то расшифровали — секретная информация была совсем не романтична.

© Sara Rivers-Cofield

Десять лет назад археолог Сара Риверс-Кофилд купила в штате Мэн шелковое платье викторианской эпохи. Вывернув юбку наизнанку, она обнаружила потайной карман, в котором лежала скомканная бумага. На листах обнаружилось две дюжины строк очевидной тарабарщины, в том числе такие фразы, как «Grub wrongful hug duck fagan each» («Каждый из грубых неправомерных объятий утиного фагана») и «Calgarry Cuba Unguard confute duck fagan egypt» («Калгарри Куба Унгуард, опровергните утка фаган Египет»).

Видео дня

В течение почти десяти лет лучшие криптографы пытались взломать этот шифр. Некоторые считали «криптограмму шелкового платья» одним из 50 самых неразгаданных шифров в мире.

Недавно Уэйн Чан, компьютерный аналитик из Университета Манитобы (Канада), не только выяснил, что означают эти слова, но и точно определил день, когда они были написаны: 27 мая 1888 года, пишет ScienceAlert. Он опубликовал свое исследование в журнале Cryptologia.

Как выяснилось, сообщения представляют собой разновидность телеграфного кода, который использовался Армией и Бюро погоды США в XIX веке. Этот конкретный код использовался только узкой группой правительственных чиновников, которые отвечали за создание национальной карты погоды. Телеграфные коды были нужны, чтобы удешевить стоимость передачи данных — телеграммы в позапрошлом веке стоили немало.

Послание расшифровали по книге, выпущенной военным ведомством США в 1877 году и доступной в Интернете. Согласно кодовой книге, типичный прогноз погоды мог гласить: «Memphis Target Kernel One Nile Bigot Tide».

Первое слово «Мемфис» описывает метеостанцию. Второе слово «Target» (Цель) — давление и температуру. Слова, начинающиеся с гласных, могут обозначать падение давления или температуры. С другой стороны, слова, начинающиеся с согласных, — возрастающее давление или температуру в зависимости от их расположения в алфавите.

Например, если второе слово в коде погоды — «Dundee», оно разбивается на «Du», что указывает на давление 0,2 бар (единица измерения давления в США), и «de», что указывает на температуру 24 градуса по Фаренгейту. Между тем, слово «Unfold» состоит из «U», что указывает на значение барометра 0, и «fo», которое указывает на температуру 38 градусов.«Target» указывает на температуру 44 градуса и давление 0,92.

Следующее слово в последовательности, «Kernel», показывает время суток и точку росы. «One» и «Nile» объясняют ветер и осадки. «Bigot» содержит информацию о скорости ветра и максимальной температуре, и, наконец, «Tide» указывает на высоту реки.

Коды погоды канадских станций были отформатированы иначе, чем США, что еще больше усложняло ситуацию. Расшифровав все строки, Чен просмотрел национальные данные о погоде из США и Канады, чтобы точно выяснить, какой именно день описывается. Скорее всего, это было 27 мая 1888 года. Все местные прогнозы в тот день, вероятно, сводились в телеграфной комнате военного министерства в Вашингтоне. Женщины там занимали должности клерков, переписчиков, машинисток или сшивальщиков книг.