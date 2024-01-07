Исторические мифы, о которых давно пора забыть

Некоторые исторические факты, в которые мы верим, на самом деле сильно расходятся с реальностью. А виной тому всеобщее убеждение, что было так, как мы привыкли думать.

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“Рамблер” рассказывает об исторических фактах, которым верят все, однако их, наоборот, следует подвергать сомнению.

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Первой печатной книгой в истории была Библия

Многие на вопрос о том, какой была первая печатная книга, ответят, что это Библия, труд Иоганна Гутенберга. Однако далеко не каждый знает, что подобной технологией по созданию книг пользовались и в других частях света, не только в Европе. Книга Гутенберга была создана в 1450 году, однако в Китае произведение под названием “Алмазная сутра” появилось значительно раньше, причем на 600 лет. Однако технология печатания книг не стала в азиатской стране массовой.

Лампочку накаливания изобрел Томас Эдисон

Это убеждение появилось из-за фильма “Сокровище нации” с Николасом Кейджем. Однако на самом деле лампочка накаливания появилась благодаря британскому астроному и химику Уоррену де ла Рю. Только спустя 40 лет самому Томасу Эдисону удалось доработать первую модель лампочки, а потом запатентовал это изобретение. Так он поступал и с предыдущими разработками, право которых принадлежало не совсем ему.

В Средневековье был специальный набор нот, способный вызвать дьявола

В интернете гуляло поверье о том, что благодаря тритону, музыкальному интервалу в три тона, можно вызвать Сатану. Убеждение это появилось из-за книги Оззи Осборна, в которой он рассказывает о том, что такую музыкальную композицию запретили в церковной музыке в Средние века, так как он сильно пугал людей. Однако это величайшее заблуждение, которому многому поверили. Дело в том, что не существует документов той эпохи, которые могли бы подтвердить эту информацию. Более того, тритон постоянно использовали в музыкальных церковных композициях.

Эдуард второй погиб из-за кочерги, на которую его “посадили”