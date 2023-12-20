Что дарил Брежнев своим любовницам

Годы и болезни очень сильно изменили Леонида Ильича Брежнева. Медлительность и флегматичность, присущие ему в преклонном возрасте, были абсолютно чужды ему же сорокалетнему.

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Знакомые вспоминают, что в молодости он был энергичен, обладал хорошим чувством юмора, крепким телосложением и был особенно падок на женщин.

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“Какой красивый молдаванин!”

Личную визуальную привлекательность Брежнева замечали многие. Известно, что Сталин в день знакомства с Леонидом Ильичем, прокомментировал его наружность следующим образом: “Какой красивый молдаванин!”. Вождь народов, правда, ошибся в национальности — Брежнев никакого кровного отношения к молдаванам не имел, а просто трудился в ЦК компартии Молдавской ССР.

Помимо приятной наружности, Брежнев обладал и некоторыми личными качествами, которые делали его любимцем женщин. Будущий генсек был остроумен, весел, смел и, что называется, за словом в карман не лез: умел развеселить девушку и сделать нестандартный комплимент.

Леонид Ильич еще смолоду создал семью: он познакомился со своей женой, Викторией Петровной, в двадцатилетнем возрасте на танцах, довольно скоро завел от нее двоих детей и прожил с ней вместе вплоть до самой своей смерти.

Но удачно сложившаяся семейная жизнь не мешала Леониду Ильичу периодически заводить связи на стороне. И, в целом, он был не особо щепетилен в вопросах супружеской верности.

Два самых бурных романа Брежнева пришлись на годы Великой Отечественной войны.

Внебрачные связи будущего генсека

Историк Александр Майсурян, автор книги “Другой Брежнев”, утверждает, что первой большой “фронтовой” любовью политрука Брежнева была Тамара Левченко, служившая полковым врачом.

Брежнев, согласно ряду источников, настолько сильно привязался к ней, что серьезно подумывал уйти из семьи, но этого ему не позволила сделать его жена, Виктория Петровна. Она вообще хорошо понимала, что ее муж падок на женщин и не стесняется “ходить налево”, но ее, как видно, в целом все устраивало и она хотела сохранить брак, каким бы он ни был. Возможно, ее пугала перспектива растить двоих детей в смутное военное время без постоянного присутствия отца.

Тогда трещавший по швам брак удалось сохранить, но для этого Виктории Петровне пришлось пойти на откровенный шантаж: она пообещала, что готова будет разрушить неверному мужу репутацию, что плохо скажется на его карьере в партии. Повздыхав, будущий генсек предпочел карьеру любви и оборвал отношения с Тамарой Левченко.

Второй большой любовью Брежнева была солистка сочинской филармонии Анна Шалфеева. В военные годы она с ансамблем колесила во всем фронтам и после одного из выступлений познакомилась с Брежневым. На сей раз он, наученный горьким опытом, из семьи уходить не стал, но этот роман, хоть, возможно, и менее пылкий, продлился заметно дольше. Уже в послевоенное время Брежнев периодически будет один, без семьи, приезжать в отпуск в Сочи и непременно проводить несколько дней с певицей.