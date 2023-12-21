Мужчина сбросил возлюбленную со скалы в Турции за отказ от свадьбы

В Турции мужчина скинул девушку со скалы. Она отказалась выйти за него замуж.

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В Турции мужчина сбросил возлюбленную со скалы после того, как она отказалась выйти за него замуж. Трагедия произошла еще в июле, однако мужчина рассказал полиции, что девушка упала случайно. Якобы он устроил для них романтическое свидание на мысе и сделал ей предложение, девушка ответила согласием, а когда жених отошел к машине, чтобы вытащить вино, она неожиданно сорвалась вниз. Ограждения на скале не было, а мужчина предположил, что девушка могла поскользнуться.

Родные девушки же были уверены, что со скалы ее столкнул именно жених. Они рассказали, что погибшая не стала бы принимать предложение и планировала расстаться со своим молодым человеком из-за частых размолвок. Кроме того, мужчина был разведен, и первая жена часто звонила девушке с угрозами.

Как передает "КП", кольцо, которое якобы вручили невесте, нашли в кармане у мужчины. На мысу же были обнаружены разбитые очки погибшей, что может свидетельствовать о борьбе. Сейчас мужчину обвинили в умышленном убийстве, он будет находиться под стражей до суда.