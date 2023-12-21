В США суд оправдал отсидевшего 48 лет в тюрьме 71-летнего Глинна Симмонса

В США суд оправдал 71-летнего Глинна Симмонса, который провел в тюрьме 48 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press, передает ТАСС. Суд установил, что преступление, в котором был признал виновным Симмонс, было совершено не им. В 1975 году Симмонс приговорили к высшей мере наказания. В 1977 году ее заменили пожизненным заключением. Как отмечает агентство, мужчина провел в тюрьме самый длительный в истории США срок для жертвы судебной ошибки (48 лет, 1 месяц и 18 дней). После освобождения он вправе потребовать от штата Оклахома, в котором состоялся суд, компенсацию в размере $175 тыс. В феврале 2023 года в Миссури суд оправдал 50-летнего Ламара Джонсона, просидевшего в тюрьме почти 30 лет. Судья заявил, что доказательства невиновности Джонсона по-настоящему достоверные, а значит нет возможности дальше держать невиновного за решеткой.