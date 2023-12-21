По каким правилам в России более века играли в исполнение желаний

© Игра в фанты. Фотооткрытка 1907 г.

"Вам барыня прислала..."

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При игре в фанты все участники поочередно подвергались однотипному испытанию, а каждый из невыполнивших передавал ведущему какой-либо предмет ("фант"), после чего, чтобы выкупить его, выполнял задание. В автобиографической книге Н. Крашенинникова описывалась эта игра в далекие 1880-е гг.: "Все, даже дядя-капельмейстер, играли в фанты... Играть в фанты с детьми ему было не зазорно..." 1

В автобиографической книге Д. Бродской имеется описание игры в фанты на детских именинах в середине 1910-х гг.:

"- Давайте лучше играть в фанты!

Гости расселись на стульях, и Ванда начала обходить их по очереди. Прежде всего она подошла к Гоге.

- Барыня прислала сто рублей. Черного и белого не покупайте, о желтом даже не вспоминайте, "да" и "нет" не говорите, что хотите покупайте, головою не мотайте, смеяться тоже нельзя, - выпалила Ванда скороговоркой... - Какого цвета у вас носки?

- Зеленые.

- Не врите, они у вас белые...

- Гы-ы... - засмеялся Гога.

- Штраф, с тебя фант! - закричала Ванда.

Гога вытащил из кармана перочинный ножик...

Ванда сложила все фанты в вазу... Ванда вынимала из вазы то ножик, то гребенку, то бант и спрашивала: что делать этому фанту? Дама с розой в прическе завязала себе глаза шарфиком... и стала назначать, какому фанту что делать:

- Этому фанту три раза проскакать на одной ноге вокруг рояля.

- Этому фанту пропеть что-нибудь хорошенькое.

- Этому фанту протанцевать с именинницей польку.

...Поднялся ужасный шум. Лора кричала, что она не хочет петь, девочка в кружевном воротнике плакала и требовала обратно свою брошку... Только Гога весело скакал на одной ноге вокруг рояля..." 2

Непременной чертой игры было произнесение текста о "барыне" или "барышне" с перечислением запретов. В воспоминаниях В.Н. Харузиной о 1870-х гг. читаем:

"Надо еще поиграть в зале в... "барышню из Питера", и так это весело: "Да" и "нет" не говорите, черного с белым не покупайте". Настя прекрасно сбивает или смешит, когда по условиям игры запрещено смеяться" 3.

Ту же формулировку встречаем и в советском романе В. Киселева "Девочка и птицелет" уже о 1950-х гг. 4

А из учебного пособия 2002 г. узнаем:

"В широко распространенной игре "Барыня" общим является только постоянное вступление, которое произносит ведущий: "Барыня прислала голик да веник, да сто рублей денег..." Остальной текст создается в процессе игры... Играющие должны... не попадать в ловушки, которые им расставляет ведущий" 5.

Таким образом, игра "в фанты", или "Барыня", практикуется более ста лет и, возможно, вскоре отметит свое 150-летие.

"Вашу зелень показать"

Не исключено, что именно из игры в фанты возникла другая. В ней отсутствует ведущий, любой участник вправе предъявить однотипное требование любому другому участнику "игрового сообщества", не сумевший выполнить требование подвергается заранее оговоренному "штрафу".

Обложки книг "Бронзовая птица" и "Шадринск военной поры", которые описывают игру в "зелень".

В повести Анатолия Рыбакова "Бронзовая птица", действие которой происходит в 1923 г., содержится подробное описание игры в "зелень", практикуемой пионерами в летнем лагере под Москвой:

"Глупая игра! Надо всегда носить с собой что-нибудь зеленое. И когда тебе говорят: "Покажите вашу зелень", ты должен выполнить это требование. А если зеленого при тебе не окажется, то надо платить фант, то есть выполнить любое приказание того, кто обнаружил, что ты не имеешь при себе зелени. Глупая игра, но ужасно привязчивая. Она превратилась в повальную болезнь, в массовый психоз, особенно у девочек. ...Половина из них комсомолки, а как только упоминают про зелень, становятся совсем детьми, для которых, кроме этой игры, ничего не существует. И если кто-нибудь проиграет, то обязательно исполнит фант, как бы глуп он ни был. Даже мальчики и те втянулись в игру. Миша замечал, что Генка и Славка носят с собой пучок зеленой травы. Дошло до того, что Миша как-то раз... неожиданно для самого себя вдруг сказал Зине Кругловой: "Покажи свою зелень!" Зина изумленным взглядом посмотрела на него и вытащила зеленую ленточку. Но тут Миша спохватился и презрительно сказал: "Не стыдно тебе заниматься таким ребячеством?" В общем, сделал вид, что потребовал у Зины зелень только для того, чтобы уличить ее в этой дурацкой игре" 6.

Из повести Ирины Шкаровской "Никогда не угаснет" узнаем, что в 1927 г. "ученицы шестой группы" (говоря современным языком, шестиклассницы) "увлекались "зеленым". Это была нехитрая игра, заключавшаяся в том, что играющие имели право в самое неожиданное время требовать друг у друга зеленое. Если при тебе не оказалось чего-нибудь зеленого - листика, ветки, прутика, цветочка, - горе тебе, ты проиграл! Некоторые девочки иногда притворялись рассеянными и нарочно проигрывали мальчишкам. Интересно было, что потребует мальчик. Так, например, Черепок потребовал от Кати, чтобы она купила ему два наполеона" 7.

Во второй половине 1920-х гг. в "зеленое" играли весной:

"Крикнешь при встрече: "Зеленое!" - и соперник твой днем или ночью должен тут же показать свой зеленый листик или хотя бы травинку, иначе проиграл. И у всех в карманах зеленое, в книгах спрятано зеленое, зеленым исписаны все стены"8. Шли годы - игра сохранялась. Действие книги Евгении Смирновой происходило в 1939 г. По сюжету в "зелень" играли только девочки: "Сорока... убежала. На дороге ее перехватила Софрончик:

Книжки "Фанты", в которой рассказывается о правилах игры

- Не рвать, не брать, вашу зелень показать!

Сорока растерянно шарила по карманам. Когда кто-нибудь просил показать зелень, обязательно надо было показать что-нибудь зелененькое, иначе проспоришь. С Софрончиком Сорока поспорила на открытку, и уже несколько дней они ловили друг друга. И вот теперь у нее не было зелени. Уже Софрончик залилась торжествующим смехом, как вдруг... Сорока заметила маленький зеленый стебелек от подснежника, застрявший в ботинке. Она радостно выхватила его и ткнула в нос Софрончику.

- Пожалуйста!

У Софрончика вытянулось лицо, а она побежала ловить еще кого-нибудь" 9.

В.Н. Иовлева (1935 г.р.), вспоминая о годах Великой Отечественной войны в Шадринске (до 1943 г. - Челябинской области, с 1943 г. - Курганской области), писала:

"Еще была игра, называлась "Вашу зелень". Это надо было всегда иметь при себе какой-нибудь зеленый листок или травинку, так как могли неожиданно спросить: "Вашу зелень!" или так: "Не рвать, не щипать, вашу зелень показать". Иначе проштрафишься". 10

Советские дети продолжали играть в "зелень" и после войны. Об этом свидетельствует автобиографическая повесть Николая Блинова о мурманских школьниках 1947 г.11. Самое позднее упоминание этой игры удалось обнаружить в повести В. Алексеева "Игры на асфальте" о второй половине 1950-х гг.12

"Замри - отомри"

Одна из разновидностей "штрафа" в игре в "зелень" стала со временем самостоятельной игрой.

В повествовании о Мурманске в 1947 г. читаем:

"А если зелени не оказывалось, полагался штраф. Тот, кто поймал другого без зелени, мог сказать ему: "Замри!" И человек обязан был замереть, пока не скажут: "Отомри!" Замирать полагалось не больше чем на десять секунд... Сидим, бывало, за столом, обедаем. Только Бобка поднесет ложку ко рту, тут ему тихонько шепнешь:

Обложка книги Г. Граубина "Замри - отомри"

- Замри!

Ложка Бобкина тут же останавливается перед его носом, и суп с нее течет на клеенку. А мама кричит:

- Опять задумался? Ешь сейчас же!

Очень смешно" 13.

Постепенно "Замри - отомри" стало самостоятельной игрой. В воспоминаниях о Казани в 1942-1944 гг. читаем:

"Была... хорошая игра. Она называлась "замри". Обычно мы спорили не на что-нибудь, а на "замри". То есть выигравший пари в любой момент мог крикнуть тебе: "Замри!" - и ты должен был остановиться и не двигаться до тех пор, пока он великодушно не скажет: "Отомри!"14.

По-видимому, именно о середине 1940-х гг. писал поэт Роберт Рождественский в стихотворении "Играв "Замри!":

"Игра в "Замри!" - веселая игра...

Ребята с запыленного двора,

Вы помните, с утра и до зари

Звенело во дворе: "Замри!" "Замри!"

Порой из дома выйдешь на беду.

"Замри!" И застываешь на бегу

В нелепой позе посреди двора..." 15

В фильме 1961 г. "Без страха и упрека", реагируя на вопрос продающего палатку молодого человека, откуда у покупающего ее подростка оказалась при себе крупная сумма денег, приятель подростка (его роль исполнил Савелий Крамаров) ответил: "А ты знаешь, у него папа кто?.. Замри!.. Отомри!" И фильм, и повесть зафиксировали характерную для того времени всеобщую "фоновую" узнаваемость формул игры "Замри - Отомри".

"Американка"

В 1930-1940-е гг., не исключено, что на основе той же игры в "зелень" сформировалась еще одна игровая практика, получившая известность под названием "американка".

Писатель Валентин Берестов вспоминал о Москве в 1944 г.:

"Я ходил в восьмой класс... Когда мы с напарником пилили и кололи дрова для... школьных печек, к нам подходили две девушки. Одной из них нравился мой напарник, в другую... влюбился я. По первому ее слову я... выполнил бы любое ее желание. Но ей это было не нужно. Что ж, устроим так, чтобы ей все-таки пришлось приказать мне что-нибудь! Я решил проспорить ей "американку", как тогда говорили, после чего проигравший выполнял любое желание выигравшего спор. Мы пилили обрубок березы и вели с девушками... беседу. И вот Альбина вспомнила, что Пушкин подарил Гоголю сюжеты "Ревизора" и "Мертвых душ"... Я понял, что час мой бьет.

- Пушкин не давал Гоголю никаких сюжетов... Спорим! На "американку"!...

Мы кололи дрова, а девушки уже принесли книжку про Пушкина и Гоголя. Я изобразил полную растерянность:

- Ладно, говори свое желание"16.

Нет оснований не верить воспоминаниям В. Берестова о том, что уже в середине 1940-х гг. спор на выполнение любого желания выигравшего назывался "американка". Поэтому можно принять на веру и другое "свидетельство" о существовании "американки" полутора десятилетиями раньше. В книге Михаила Пархомова речь идет о начале 1930-х гг.:

"- На что поспорим?

- На американку. Перебей! - дружок повернулся к пареньку, стоявшему рядом. - При свидетелях.

...Семену он сказал, что "американку" стребует с него в свое время..." 17

В повести Альберта Лиханова о 1946-1947 гг. читаем:

"...Сошлись на том, что нет ничего отчаяннее, как потрепать по шее... овчарок..., что сторожат универмаг... Михаська сказал: ...он спорит с Сашкой на три "американки", что тот струсит. Три "американки", а каждая - исполнение трех любых желаний выигравшего - цена... немалая, и Сашка... согласился... ...Овчарки появились на дороге. Сашка, увидев их, побледнел. Михаська сказал ему, чтобы бросил дурить, - он отменяет все свои "американки"... 18

В "американку" играли и позже. Например, о ней упоминалось в повести Сергея Вольфа о Ленинграде 1960-х гг. 19 Можно предположить, что ленинградская "американка" 1960-х гг. предполагала выполнение сразу трех желаний.

В другой повести о 1960-х гг. выигрыш "американки" "конвертируется" в свадьбу:

"- ...Ребята, кто разобьет?

- На что спорите?

- На "американку"!

Их разбили...

Фильм "Переходный возраст". Выполнение спора на "американку"

- Послушай! Ты же должна мне "американку"! Давай потратим ее на свадьбу?..

Лина сдалась...

На свадьбе Роман... все приставал к Лине с одним и тем же вопросом:

- Думала ли ты, на что пойдет наша "американка"? А? ...Могла ли ты подумать, на что пойдет наша "американка"?" 20

Фильм "Переходный возраст", снятый в 1968 г. по роману В. Киселева "Девочка и птицелет", начинался отсутствующим в книге эпизодом: две школьницы (роль одной исполняла Елена Коренева) возле школьного чердака требовали у одноклассника:

- ...Проиграл - рассчитывайся! В следующий раз не будешь спорить!

Он по очереди целует девочек в щеку. За этим занятием их застигает школьная "нянечка". Девочки умоляют ее не сообщать об увиденном учителям:

- Ну, тетя Поля, мы же не по правде, мы понарошку, мы поспорили на "американку".

А в фильме 1997 г. "Американка" показан спор на "американку" между парнем и девушкой уже в первой половине 1980-х гг.

P.S.

Игры-споры на выполнение желаний сегодня почти забыты. Возможно, процитированные нами мемуаристы и писатели отразили не все варианты этих нехитрых развлечений. Но, если не знать, что когда-то они были популярным способом досуга наших предков, уже невозможно понять сюжетные повороты и смысл многих литературных произведений.

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5. Капица Ф.С., Колядич Т.М. Русский детский фольклор. Учеб. пособие. М., 2002. С. 73.

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