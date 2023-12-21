В Нижегородском кремле восстановили исторические часы на одной из башен

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 декабря. /ТАСС/. Циферблат исторических часов установили на Часовой башне Нижегородского кремля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Нижегородском кремле на Часовой башне установили циферблат исторических часов. В настоящее время ведутся работы по монтажу и наладке часового механизма, работать часы начнут в январе 2024 года", - говорится в сообщении.

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что восстановление часов - один из важных этапов реставрационных работ в кремле, которые стартовали перед 800-летием Нижнего Новгорода. "Нам важно, чтобы посещение Кремля было удобным и интересным для людей всех возрастов и позволяло ощутить богатство нашей истории", - приводятся в сообщении слова Никитина.

Часовая башня Нижегородского кремля получила свое название именно благодаря часам, которые находились в пятиугольном бревенчатом срубе в верхней части башни. В течение двух веков это были главные городские часы. Позднее, вероятно, из-за пожара механизм был утрачен.

Механизм и циферблат

Данных о механизме часов XVI века не сохранилось, поэтому эскиз циферблата разработали на основе зарисовок часов московской Спасской башни 1661 года, а сам механизм изготовили на основании исторического аналога, соответствующего периоду XVI века, который представлен в Новочеркасском музее.

Воссозданный механизм циферблата представляет собой два диска: центральный неподвижный диск с изображением звездного неба и небесных светил и наружный вращающийся диск с буквами и дублирующими их цифрами. Указательная стрелка в виде солнца неподвижна и располагается над вращающимся циферблатом. В соответствии с древнерусским исчислением времени циферблат часов был разделен на 17 частей - по количеству часов наиболее продолжительного летнего дня.

Исходя из архивных данных, циферблат решили расположить на историческом месте - на фасаде пятигранного сруба, обращенном в сторону Рождественской улицы. Изготавливали механизм и циферблат в Санкт-Петербурге в течение полугода.