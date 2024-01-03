12 самых жизнеутверждающих цитат из книг Джона Толкина
132 года назад 3 января на свет появился легендарный британский писатель Джон Толкин. Британец прославился как автор классический произведений "высокого фэнтези". Именно Толкин написал знаменитую трилогию "Властелин колец", а также книги "Хоббит, или Туда и обратно", "Сильмариллион" и другие.
Толкин является одним из самых ярких и известных писателей XX века, чей литературный вклад навсегда оставил свой след в мировой культуре.
В честь дня рождения великого писателя мы решили вспомнить самые примечательные жизнеутверждающие фразы из его произведений. Подробнее – в материале "Рамблера".
"Властелин колец"
— Хотелось бы мне, чтобы это случилось в другое время — не в мое.
— И мне бы тоже, да и всем, кто дожил до таких времен. Но выбирать не дано. Мы можем только решить, как распорядиться своим временем.
*
Мир и вправду полон опасностей, и в нем много темного, но много и прекрасного. Нет такого места, где любовь не была бы омрачена горем, но не становится ли она от этого только сильнее?
*
Поражение неминуемо ждет лишь того, кто отчаялся заранее.
*
Я не буду уговаривать вас не плакать, потому что слезы — это не всегда плохо.
*
Любая разгаданная загадка кажется потом поразительно легкой.
"Сильмариллион"
Для малых, как и для великих есть дела, сотворить кои они могут лишь единожды, и в этих делах живёт их дух.
*
Ты говоришь: есть надежда. Я думаю – ты прав, и Любовь победит там, где терпят поражение армии. А если и Любовь бессильна – значит, не победит ничто. Но зачем жить тогда?
*
Да, дорога трудна, но конец её будет радостным. Сбросьте оковы! Забудьте о слабости! Оставьте свои сокровища! Мы создадим еще большие.
"Хоббит, или Туда и обратно"
Ведь было бы чем перекусить, а остальное приложится, верно?
*
Я трижды помедлю, прежде чем начинать войну из-за золота.
*
Когда что-нибудь ищешь, самое главное - смотреть хорошенько (по крайней мере так сказал Торин молодым гномам). И впрямь, если хорошенько посмотреть, обязательно что-нибудь найдёшь, хотя не всегда то, что ищешь.
*
Идти назад? - размышлял он. - Исключено! Вбок? Бессмысленно! Вперед? Единственная разумная вещь! Итак, вперед!