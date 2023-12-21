Афера столетия: куда из Госбанка исчезло «золото партии»

Согласно официальным данным, в 1991 году в хранилищах Госбанка не досчитались 11 миллиардов долларов США. Не лучше обстояли дела и с золотым запасом страны, из которого в буквальном смысле испарились 2400 тонн драгоценного металла. Эти цифры шокировали ревизоров, но, как оказалось, все еще хуже.

По состоянию на 1985 год в золотом фонде СССР находились 2400 тонн золота. Всего 6 лет понадобилось для того, чтобы оно без следа исчезло с самых охраняемых в стране объектов. Найти пропажу не смогли ни отечественные спецслужбы, ни самые авторитетные в мире детективы.

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Исчезновение золотого запаса сопровождалось странными смертями. Первой жертвой стал Николай Кручина, управляющий делами ЦК КПСС, которого нашли под его же собственными окнами. Этот человек непосредственно отвечал за вклады КПСС в зарубежных банках. Следующим ушел из жизни Георгий Павлов, занимавший эту должность до Кручины. Он также выпал из окна, что стало странным совпадением.

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Никаких сомнений не осталось после того, как в этом же году погиб Дмитрий Лисоволик — заведующий сектором США ЦК КПСС и имевший доступ к информации о «золоте партии». Нетрудно догадаться, что умер он также, выпав из окна своей квартиры. Расследование показало, что причина смерти всех трех партийных функционеров — самоубийство.

Тайна продолжала убивать причастных к сокровищам людей и позднее — кто-то погибал в ДТП, кто-то от нападения на улице, а кого-то убили, подвергнув пыткам. Мучительную смерть от рук неизвестных принял в 1994 году бывший полковник КГБ Леонид Кучерук, которого считали одним из фигурантов «золотого дела».

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У каждого, кто слышал про золото КПСС, возникал вполне логичный вопрос — откуда взялись 11 миллиардов долларов и 2400 тонн золота? В первую очередь, хороший приток денег давали партийные взносы, которые регулярно платили члены партии. В 1985 году в стране их было более 20 миллионов. Часть средств уходила на заработные платы, а оставшиеся оседали на счетах.

Еще один источник денег — фонд мира, пополнявшийся добровольно-принудительными пожертвованиями отдельных лиц, а также целых рабочих коллективов. Немалую выгоду еще приносила продажа тематической партийной литературы, которая также навязывалась всем кому можно, причем не только в СССР, но и в странах-собратьях по соцлагерю. Стоит отметить и то, что в этот «котел» вливались и налоги, в то время платили православная, католическая и униатская церкви. Продолжать можно долго — большие и малые ручейки, струйки и целые потоки вливались в казну партии со всех сторон. Разумеется, КПСС, как рачительный хозяин, выгодно вкладывала сбережения, приобретая на них золото и твердую американскую валюту на внешнем рынке.

Егор Тимурович Гайдар, исполняющий обязанности председателя правительства Российской Федерации

Отчаянную попытку найти пропавшие ценности предпринял в 1991 году вице-премьер РСФСР Егор Гайдар. Политик нанял для расследования хищения детективное агентство Kroll — одну из наиболее известных и эффективных в мире компаний, занимавшуюся поиском пропавших ценностей. Американцы получили солидный по тем временам гонорар в 500 тысяч рублей и рьяно принялись за дело.

Глобального успеха сыщики не добились, доказав лишь несколько мелких эпизодов хищений и злоупотреблений, связанных с деньгами и золотом. Для продолжения расследования агентство Kroll запросило еще 500 тысяч рублей, но им отказали и поиск на этом закончился.

На сегодняшний день существуют две основные версии того, куда исчезли советские миллиарды. Большинство экспертов считают, что перед распадом Союза все деньги и золото были размещены в зарубежных банках, которые долгое время являлись финансовыми партнерами СССР. В этом случае была проведена масштабная операция по транспортировке сотен тонн золота за рубеж, которая проводилась с участием настоящих профессионалов.

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Второй вариант, также имеющий право на существование, говорит о том, что деньги никуда не переводились, а золото не покидало страну. Все ценности остались на территории бывшего СССР, но растворились в карманах ловких дельцов, некогда занимавших высокие партийные должности.