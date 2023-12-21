День зимнего солнцестояния: что нужно сделать 22 декабря, чтобы привлечь удачу

Зимнее солнцестояние наступит 22 декабря. Ночи пойдут на убыль, а дни вновь начнут становиться длиннее. Наши предки верили в особую силу этого явления. «Вечерняя Москва» узнала, какие ритуалы нужно соблюдать, чтобы привлечь удачу.

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Пятница станет самым коротким днем в году на Северном полушарии нашей планеты, а на Южном — самым длинным. На Руси 22 декабря отмечали праздник Коляды — так называли божество молодого зимнего Солнца. Наши предки верили, что в этот день оно заряжает удачей. А для ее привлечения ряженые ходили по домам и исполняли колядки.

Видео дня

— День зимнего солнцестояния — это момент пробуждения. Он символизирует начало новой жизненной программы. Когда солнце занимает самую низкую точку относительно земного горизонта, день наполняется особой магией, — говорит энерготерапевт и целитель Бэла Белая.

По ее словам, чтобы воспользоваться возможностями этого явления, нужно выполнить несколько обязательных правил.

— Дома необходимо провести тщательную уборку: выбросить ненужные вещи, а пол протереть водой, добавив в нее три ложки соли (на литр). После этого надо провести ритуал очищения пространства от негативной энергии с помощью огня свечи, с которой нужно пройтись по всем углам дома.

Встать в этот день лучше всего до восхода солнца, принять душ, надеть новые вещи, в полдень сделать долгожданные покупки, совершить добрые дела, пообщаться с близкими, а вечером принять ванну либо сходить в сауну или баню.

Уснуть нужно до полуночи. После этого вы почувствуете спокойствие и умиротворение, а энергия этого дня будет благотворной в течение всего астрологического года.

ФАКТ

День зимнего солнцестояния люди отмечают давно. В Древнем Риме был праздник Сатурналии, германские и скандинавские народы называли этот день Йоль.

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Отпустим печали. Напишите на листе бумаги, что вас обижает. Затем положите его на тарелку, присыпьте солью на 2–3 минуты и сожгите.Аккуратнее с деньгами. Откажитесь от кредитов. Не берите и не давайте в долг.Чтобы привлечь богатство, надо набрать в прозрачную посуду воду и оставить ее на подоконнике до полуночи. В 12 часов дня положить в емкость 12 монет (можно использовать десятирублевые) и произнести слова: «День увеличивается, а деньги растут», вечером воду из посуды нужно вылить, а монеты раздать самым близким людям. Одну оставить у себя как талисман. Ее нужно хранить в кошельке, в отдельном карманчике. Эта монета не для покупок. Она будет притягивать финансы в ваш кошелек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Максимов, астролог: