В Москве скончался 94-летний племянник Иосифа Сталина Леонид Аллилуев

В Москве в своей квартире в высотном доме на Котельнической набережной скончался племянник Иосифа Сталина Леонид Аллилуев. Смерть 94-летнего Леонида Станиславовича Аллилуева наступила в присутствии его дочери и медиков скорой помощи, которые пытались реанимировать пожилого мужчину, но безрезультатно.

94-летнему Леониду Аллилуеву стало плохо, когда он находился дома в своей квартире в высотке на Котельнической набережной. Дочь вызвала скорую помощь. Бригада проводила реанимационные мероприятия, но безуспешно. Об этом 21 декабря сообщает «Московский комсомолец».

По предварительным данным, смерть Леонида Аллилуева наступила от естественных причин.

Леонид Станиславович Аллилуев был сыном Анны Аллилуевой, родной сестры второй жены Иосифа Сталина Надежды Аллилуевой.

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