Кинолог Голубев: перед зимней прогулкой собаке нужна разминка

Во время зимней прогулки важно обезопасить собаку от травм и переохлаждения. Об этом в беседе с РИАМО сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. "Важно обезопасить питомца зимой: утеплять мерзнущих собак, разминаться перед прогулкой, не выпускать собаку на лед и следить за ней на улице", — сказал Голубев. Перед выходом из дома эксперт посоветовал разогреть собаку игрой. Во время прогулки, по его словам, важно осматривать лапы питомца, поскольку в мороз существует вероятность, что животное не почувствует боли и продолжит опираться на поврежденную конечность, нанося ей еще больший вред. Кинолог также рекомендовал оснастить костюм собаки светоотражающими наклейками или надевать светящийся ошейник, чтобы питомец был видимым для автомобилистов в темное время суток. До этого Голубев рассказал, как приучить собаку к зимней одежде. Делать это, по его словам, нужно заранее, не дожидаясь холодов. Эксперт отметил, что далеко не каждый питомец может сразу пойти на прогулку в новом костюме, поскольку наряд стесняет движения и шуршит.