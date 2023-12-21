«Известия»: в Москве умер племянник Сталина Леонид Аллилуев

Племянник Иосифа Сталина, ветеран Великой Отечественной войны Леонид Аллилуев скончался в Москве в возрасте 94 лет.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, тело Аллилуева обнаружили в его квартире в среду, 20 декабря.

Отмечается, что смерть мужчины наступила по естественным причинам.

Аллилуев был сыном сестры второй жены Сталина.