«Известия»: в Москве умер племянник Сталина Леонид Аллилуев
Племянник Иосифа Сталина, ветеран Великой Отечественной войны Леонид Аллилуев скончался в Москве в возрасте 94 лет.
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.
По словам собеседника издания, тело Аллилуева обнаружили в его квартире в среду, 20 декабря.
Отмечается, что смерть мужчины наступила по естественным причинам.
Аллилуев был сыном сестры второй жены Сталина.
14 декабря Абрам Шендерович, один из создателей отечественного цветного телевидения, умер в Москве на 97-м году жизни.