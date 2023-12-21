Анонимный донос: как сборную СССР разогнали из-за десятка женских комбинаций

Сборная СССР по водному поло впервые громко заявила о себе на Олимпиаде-1956. Команда добилась исторического успеха, пробившись на турнире в призовую тройку, но международному сообществу её выступление запомнилось совсем не этим. Мир оказался потрясён кровавой дракой советских и венгерских ватерполистов, чей матч многие воспринимали как метафору жестоко подавленного в том же году восстания в Будапеште.

В тени этой истории, однако, остался другой скандал с участием команды, о котором мало говорят даже внутри страны. Спустя семь лет спортивное руководство СССР в воспитательных целях решило разогнать почти всю сборную прямо перед Олимпиадой-1964.

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Ватерполисты пострадали из-за анонимного доноса.

«Хулиганское поведение»

После успеха на Олимпиаде-56 советская сборная надолго закрепилась в мировой элите. Солидный уровень команда подтвердила и на чемпионате Европы 1962 года, где впервые завоевала серебро, поделив второе место на пьедестале с соперниками из Югославии.

В статусе одного из ключевых фаворитов СССР должен был ехать и на Олимпиаду-64, однако подготовка к турниру шла совсем не по плану. В течение трёх лет, предшествовавших Играм, заслуженные ватерполисты не раз попадались на мелких правонарушениях. Партия была вынуждена реагировать - и начала дисквалифицировать хулиганов.

Одно из самых громких разбирательств началось в 1961 году, когда трёх видных ватерполистов отстранили от выступлений за сборную: Куренного, Григоровского и Семёнова обвинили в «организации выпивки». Перед чемпионатом Европы эта троица вновь попалась на распитии алкоголя, да ещё и увлекла в свой круг двух других членов команды, Куцева и Новикова. Спортсменов наказали снова, а в газетах тем временем уповали на недостаток «воспитательной работы» в клубах.

Перековать нарушителей, однако, никак не получалось. Пресса продолжала писать о скандалах с участием советских ватерполистов, скрывая при этом детали инцидентов. В декабре 1962 года игроки ленинградского «Спартака», к примеру, «приняли горячее участие в избиении инженера», а уже следующей осенью «взволновали общественность» своим «хулиганским поведением» в гостинице «Дружба». Не отставали и их коллеги из московского «Динамо», которые так бурно праздновали чемпионство в ресторане, что успокаивать их пришлось милиции.

«Чемоданы начали потрошить»

За год до Олимпиады чаша терпения высшего руководства, похоже, переполнилась. Результаты советской команды начали падать. После чемпионата Европы неудачно выступали на международных выездах, пускай и имевших сугубо символическое значение. После одного из таких турне спортсменам и устроили облаву, стоившую им путёвки на Игры в Токио.

Тогда, в 1963 году, команда возвращалась с соревнований в Румынии. Из Европы ватерполисты ехали с чемоданами, полными заграничной одежды. В то время спортсмены были одними из немногих, кому было позволено регулярно путешествовать за рубеж, и они пользовались своими возможностями. Члены сборной приобретали модные обновки для всей семьи, а часть вещей впоследствии перепродавали, зарабатывая лишнюю копеечку.

При этом осматривали спортсменов по прибытии обычно поверхностно. Партия знала об их грехах, но закрывала на это глаза, лишь изредка устраивая «показательную порку», как это было в случае со сборной СССР по баскетболу. На этот раз проучить решили и ватерполистов, схвативших, по выражению советских журналистов, звёздную болезнь. Команду остановили в аэропорту «Шереметьево» - и устроили полноценную проверку.

Там была таможня, где на бетонном полу стояли деревянные лавки. На этих лавках наши чемоданы и начали потрошить. У одного из игроков объявили контрабандой десять женских комбинаций. А у него жена, две дочери, сестры, других родственников до черта... Не посмотрели, что игрок величайший, - рассказывал «СЭ» член команды Борис Гришин.

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«Тряпичникам не место в спорте»

Как выяснилось позже, поводом для облавы стал анонимный донос. Гришин вспоминал, что перед возвращением в СССР им даже намекнули, что с «запрещёнкой» на этот раз стоит быть поосторожнее. Но спортсмены прислушиваться не стали: в конце концов, они уже много лет играли с огнём, рискуя попасться на контрабанде.

«Советский спорт», бывший тогда рупором власти, позже разоблачил девятерых ватерполистов как «тряпичников», презирающих советские законы и мораль. По спортсменам в газете прошлись довольно жёстко:

Они из той немногочисленной категории людей, у которых перехватывает дыхание при виде любой тряпки. Мелкое желание - прямой путь к бесчестным поступкам. Отсюда торгашество, обман, увлечение махинациями. Они обманывали своих товарищей, стремясь урвать побольше. Тряпичникам не место в спорте, – писали журналисты.

О последствиях скоропалительных мер в руководстве сборной задумались не сразу. Когда подошло время набирать состав для отправки на Олимпиаду, выяснилось, что в опале оказалась почти вся основа. Избежать дисквалификации тогда удалось лишь Гришину, в багаже у которого лишних рубашек не нашли, амнистированному «хулигану» Семёнову и мэтру Агееву.

Команду сколотили в последний момент, пригласив множество молодых игроков - для большинства из них поездка в Токио стала международным дебютом. Требования к новой сборной, соответственно, были не очень высокими: спортсменам нужно было попасть в шестёрку сильнейших. Однако новички неожиданно перевыполнили задачу, пробившись на Играх в призы. Место СССР в мировой элите было сохранено, а многих «штрафников» впоследствии вернули в обойму.