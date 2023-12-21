Врач оценила вероятный запрет абортов в России и вспомнила Великую Отечественную

Запрет абортов не решит проблему рождаемости в России, а подобный опыт, который был после Великой Отечественной войны не принес ничего, кроме осложнений и роста сепсиса. Об этом заявила заслуженный врач страны, профессор, главный акушер-гинеколог Уральского федерального округа Надежда Башмакова, чьи слова приводит РИА Новости.

«Запретом абортов проблему повышения рождаемости не решить. Почему? Да потому, что любая женщина принимает такое решение очень непросто. Это операция, которая может покалечить репродуктивную функцию. И поэтому когда она уже решила прервать беременность, лучше дать время ей подумать, прислушаться к себе, и для этого сейчас у нас есть неделя тишины», — сказала она.

В случае, если женщина решила делать аборт, продолжила специалист, то его сделают в медицинском учреждении, что не будет считаться криминальным прерыванием беременности, сделанным не в стенах медорганизации.

Врач пояснила, что опыт криминальных абортов был после Великой Отечественной войны. По ее словам, тогда это не принесло ничего, кроме роста осложнений и сепсиса. Башмакова отметила, что не вводить запрет абортов будет правильным для сохранения здоровья женщины.

Башмакова считает, что лучше работать на профилактику абортов, а также усилить контроль за соблюдением тех подходов, которые на данный момент внедрены. Она также призвала контролировать соблюдение этих подходов в частных медицинских клиниках.