Самое большое озеро в истории Земли попало в Книгу рекордов Гиннесса

Самое большое море-озеро в истории Земли - Паратетис - официально попало в Книгу рекордов Гиннесса. Это древнее мега-озеро, в 10 раз превышающее размеры всех современных озер вместе взятых, когда-то простиралось от Австрии до Туркменистана, занимая колоссальную площадь в 2,59 миллиона квадратных км и вмещая около 416 000 кубических метров воды. Паратетис исчез около 11,6 миллиона лет назад.

История этого озера, раскрывающая экосистему, которая пережила климатические колебания, позволяет понять, как решить нынешние и будущие экологические кризисы.

Паратетис, рекордсмен в своей собственной лиге, перехватывает внимание у таких необычных рекордов, как самый тяжелый автомобиль с автономным двигателем или наибольшее количество киносеансов одного и того же фильма. Да, и такие рекорды есть.