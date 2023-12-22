«Бабские конторы»: чем в 1980-х занимались женские криминальные группировки

Российский писатель и автор произведения «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев задумал написать книгу о женских бандах. По его словам, бывшие участницы «бабских контор», криминальных группировок, в которых состояли девушки, начали охотнее рассказывать о своем прошлом на фоне роста популярности сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. Этот сериал стал главным культурным событием конца 2023 года в России. Корреспонденту «Ленты.ру» Илоне Палей удалось пообщаться с одной из бывших участниц «бабских контор», которые существовали в Казани в 1980-е годы, и выяснить подробности того, как жили участницы женских молодежных группировок того времени.

© Кадр из телесериала «Слово Пацана. Кровь на асфальте»

«Лента.ру»: Что из себя представляли «бабские конторы»?

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Екатерина (имя изменено): Группировщицами становились подруги и возлюбленные парней-группировщиков — с ними общались, с ними и мотались (проводили время — прим. «Ленты.ру»). В основном мы ходили на дискотеки, в разведку и сопровождали ребят, скажем так, в соседние районы — кого-то бить.

Поскольку девочек трогать запрещалось, это было относительно безопасно. При этом другие девушки-сверстницы группировщиц боялись. Вот у мужских группировок было такое понятие — чушпан. Это человек, не пользующийся уважением в криминальном мире. В женских группировках чушпанок не было.

Но кого-то подкараулить, избить группировщицы могли запросто. Могли как-то опустить (унизить — прим. «Ленты.ру»), клок волос отрезать или мочой облить. Поводы для этого находились: не так посмотрела, дорогу перешла, где-то с чужим парнем, может быть, встретилась.

Были ли у группировщиц какие-то отличительные внешние признаки?

Мы носили мохеровые шарфы и норковые шапки-формовки. Ходили и в шапках-петушках, шапочках с помпончиком и с козырьками — последние называли вальтовками. Олимпийки, спортивные костюмы, кроссовки, куртки-аляски носили. Это была повальная мода — поэтому молодежь, в основном, одевалась одинаково.

Правда, не у всех родительские финансы и возможности позволяли доставать такую одежду. Те, кто не мог себе ее позволить, брали у других поносить, «потаскать» на дискотеку или на свидание. Но чаще всего мы носили или штаны, или длинные юбки, делали определенный макияж — это выделяло нас.

«Мы не пускали к себе девочек из других районов»

Как вы попали в женскую группировку?

От парней нельзя было прямым текстом услышать о женских группировках — как-то все само собой происходило. Например, в школу я шла в одну сторону, парни — в другую, вот так пересекались по дороге, друг другу улыбались. А как-то раз они меня остановили и предложили встретиться.

По приглашению я пришла в то место, где парни обычно собирались. Так и влилась

Мне на тот момент было 15 лет. Моего возраста было всего две девочки — я и Капля. Старших, конечно, было побольше. Сколько всего — не скажу: кто-то приходил, кто-то уходил, но все девочки в нашей группировке были из благополучных семей. Мои родители, например, работали железнодорожниками.

Капля вот только была из неполной семьи, но у нее папа работал, денег на жизнь хватало. Кстати, Капля от нас вскоре отошла и перешла в «Молочку» — другую группировку.

У каждой женской группировки был свой район?

В одном районе могло быть несколько «контор». Например, у нас в микрорайоне Юдино были четыре группировки парней — «Западка», «Восточка», «Молочка» и «Пьяная коробка». При каждой была своя «бабская контора». Мы встречались с парнями из «Пьяной коробки» и не пускали к себе девочек из других районов.

Даже когда ребята привозили их к нам, мы отношений с ними не поддерживали и считали чужими

В вашей «конторе» была своя иерархия и правила?

Иерархии как таковой у нас не было — нас никто ничего не заставлял делать. При этом мы знали, что вот она — старшая, и старались быть на нее похожими. Но отношения между нами всегда были ровными, никто не главенствовал. Я была в группировке около трех лет — мы за это время ни разу не поссорились и не подрались.

Никто никаких правил не выдвигал: здоровый образ жизни — да и все. Но мы-то и так не курили и не пили. Не было и никаких наказаний.

«Кровь была после каждой драки»

Какую роль девушки играли в мужских группировках?

Главное — парней, если они с девочками, как правило, не трогали, поэтому все старались брать с собой пару, когда ехали куда-то на дискотеку, — ведь надо же было преодолеть другие районы и не попасть под раздачу. Вот и добирались большой толпой. Правда, это не всегда спасало — драки на дискотеках происходили часто.

А еще мы с парнями бегали в соседние районы на драки и разборки. Помню, как-то мы с подругой побежали в Аракчино (район Казани — прим. «Ленты.ру») на задание. Мы прошлись, посмотрели, где там локализуются основные парни. Наши с ними в то время район делили. И вот мы все передали, а наши потом на них налетели. Мы с ребятами были, но на момент драки спрятались.

Много тогда побили ребят, в том числе и наших. Я тогда несла на себе раненого пацана — он и порезан, и побит был. Конечно, страшно было, когда видела кровь. А она была практически после каждой драки: кого-то калечили, кому-то ломали руки и ноги, кому-то голову проламывали. Дрались-то на монтажках (монтировках — прим. «Ленты.ру»).

У группировщиц была какая-то специальная подготовка?

Своих сборов у нас не было, а на сборы парней нам приходить запрещалось. Но мы собирались на квартире у кого-то или в спортзале, и нас учили драться. Мы «стучали в лапу» — надевали боксерские перчатки и отрабатывали удары.

Тренировки были необязательные — для тех, кто хотел подтянуть свой боевой дух. Но они порой были весьма кстати

В нашем кругу девушки ни у кого вещи не отбирали — незачем, все же были обеспеченные. Не было и войн среди женских группировок на моей памяти. А вот просто подраться, побить кого-то могли. Был такой случай у меня. Шла одна по перрону и смотрю — девушки идут. Ну тут я — деловая такая — подхожу к ним: «Откуда?»

Они отвечают. Уже не помню, какой район, но он был недружественный нашему. Я одну отозвала, мы с ней сцепились. И вдруг подлетели их парни и так мне наподдавали... Вообще ввязываться в женскую драку парням было нельзя, они не должны были вмешиваться. Но получилось так. Мы потом с нашими парнями их разыскивали, но следа их уже не было.

«Для изнасилования выбиралась жертва»

За что могли изгнать из женской группировки?

В «бабских конторах» пропагандировалось целомудрие: даже если парень и девушка встречались и у них происходила связь, это все тщательно скрывалось, нигде и ни с кем не обсуждалось. В противном случае могли «отшить» (изгнать из группировки — прим. «Ленты.ру»). При этом были факты изнасилований, в том числе и групповых — для этого выбиралась жертва.

Как правило, это была не очень красивая девочка (с красивой хотелось гулять), та, которая не особо ладила с группировщицами. У нас была одна такая девочка. Она как-то так общалась, встречалась с парнями, а потом была пущена, скажем, по кругу. Парни сами обо всем этом рассказали — больше она в наши ряды не входила.

Почему информации про «бабские конторы» практически нет?

Возможно, дело в том, что у нас не было сборов, мы не бегали с «монтажками», не делили асфальт — у нас все было более спокойно. Да, женских группировок в Казани 1980-х было много, но мы не воевали между собой. Хотя жить так, как мы жили, проводить время на улицах было интересно — куда интереснее, чем сидеть на лавочках. Нам тогда казалось, что это круто.

Как вы считаете, может ли «казанский феномен» уличных банд возродиться сегодня?