День в истории 24 декабря: 85 лет первым выборам в ТАССР, родился Эльмир Низамов, умер Николай Лемаев

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 24 декабря 2023 года

24 декабря казанский УНИКС сыграет на домашнем паркете против "Самары". В России отмечается День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова. Да года назад в Татарстане учредили медаль "Родительская слава" для многодетных семей, воспитывающих не менее семи детей, 85 лет назад в Татарской АССР прошли первые выборы в местные Советы депутатов трудящихся. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре "Реального времени".

Видео дня

Кто родился: Дима Билан и Эльмир Низамов

1818 — физик, один из основоположников термодинамики Джеймс Прескотт Джоуль (умер в 1889 году).1887 — филолог, педагог, фольклорист Хужа Бадыги. Совместно с Мухитдином Курбангалиевым издал "Грамматику родного языка", "Букварь на татарском языке. Для слепых" и "Учебник татарского языка для нетатар", также автор книг "Народная литература. Пословицы и загадки", "Учебник татарского языка для русских школ". 1905 — один из пионеров авиации Говард Хьюз (умер в 1976 году).1911 — архитектор, глава Татарского отделения Союза архитекторов СССР, начальник Управления по делам архитектуры при Совете Министров ТАССР, заведующий отделом строительства Татарского обкома КПСС Искандер Валеев. По его проектам в Казани построены Ветеринарный институт, здание "Татэнерго" (Пушкина, 1) и т.д.1924 — советский и российский диктор Всесоюзного радио и Центрального телевидения, народный артист России Виктор Балашов (умер в 2021 году).

1946 — актер, народный артист России Леонид Филатов (умер в 2003 году).1952 — актриса Казанского академического русского большого драматического театра им. В.И. Качалова, народная артистка РФ Светлана Романова.1961 — президент Азербайджана с 2003 года Ильхам Алиев.1977 — директор филиала ПАО "МТС" в Республике Татарстан Марат Шакиров.1981 — певец, первый российский победитель "Евровидения" Дима Билан. Его детство связано в том числе с Набережными Челнами.1986 — композитор, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, лауреат премии президента России для молодых деятелей культуры Эльмир Низамов.

Кто скончался: Сергей Боткин и Владимир Бехтерев

1889 — врач, классик русской медицины Сергей Боткин.1927 — казанский психиатр, невропатолог Владимир Бехтерев. За время работы в Казанском университете основал психофизиологическую лабораторию и создал Казанское общество невропатологов и психиатров. В настоящее время имя Бехтерева носит республиканская клиническая психиатрическая больница в Казани.2000 — первый генеральный директор "Нижнекамскнефтехима" Николай Лемаев.

2020 — советский и российский композитор, уроженец Казани Лоренс Блинов. 2021 — известный фотограф, заслуженный деятель искусств Татарстана Александр Семенов. 2022 — юморист Александр Пономаренко. Он и его брат-близнец Валерий известны тем, что снимались в программах "Кривое зеркало" и "Аншлаг".

Праздники: День Конституции Башкирии

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год). Является днем воинской славы России и установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года.День Конституции Республики Башкортостан. Дата связана с тем, что в этот день в 1993 году был принят основной закон региона. В том числе документом учреждался парламент — Государственное Собрание — Курултай республики.

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1801 — английский механик-конструктор Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль. 1811 — близ побережья Ютландии разбились британские линейные корабли Defence и St. George, в результате погибли 1 318 человек. 1865 — был основан "Ку-клукс-клан". Это ультраправая расистская американская террористическая организация, которая отстаивала такие идеи, как превосходство белых и белый национализм. 1906 — канадец Реджинальд Обри Фессенден впервые в истории осуществил музыкальную радиопередачу.

1938 — в Татарской АССР прошли первые выборы в местные — районные, городские, сельские и поселковые — Советы депутатов трудящихся. В результате в них избрали 26 702 депутата. 1942 — вышел приказ Наркомпроса РСФСР об обязательном употреблении буквы "Ё" в школьной практике. 1951 — Ливия была провозглашена независимым суверенным государством.1958 — Верховный Совет СССР принял закон "Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР". Им было введено всеобщее восьмилетнее обязательное образование. 1982 — первый полет опытного образца военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан".1991 — Российская Федерация заменила СССР в ООН.2017 — женский волейбольный клуб "Динамо-Казань" завоевал Кубок России в четвертый раз. 2019 — Госсовет РТ одобрил законопроект о запрете продажи никотиносодержащей продукции, а также вейпов, электронных сигарет несовершеннолетним.