Загадки древнего мира. Славянская Империя – факт, а была ли Римская – не доказано

С Новым годом! В ночь с 21 декабря на 22-е к нам пришёл Тёмный Лось, который сменил на своём посту Огнегривого Коня. Самая длинная ночь позади – Карачун случился – день уже завтра будет чуточку длинней. Теперь будем ждать весны. Каждый день Ярило-солнце станет вставать раньше, а заходить позже.

© Global Look Press // Волчица, вскармливающая основателей Рима — Ромула и Рема

По древнему славянскому календарю настал 7533-й год «от сотворения мира в Звёздном храме». То есть сегодня явно первое число, первый день года. В старину – как давно, нам не говорят – зима начиналась с месяца Студень, хотя в белорусском это Снежань. Даже шёл Сечень, он так и остался в большинстве славянских диалектов – малороссийский Сiчень, польский Styczen.

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Итак, сегодня – 1-е сеченя 7533-го, начался год Тёмного Лося. Мрачноватое название, но, к сожалению, очень в тему. Так как силы зла в очередной раз ополчились на нашу страну, и, не имея возможности сломать её силой, снова задействуют предателей. Как это уже случалось, в том числе – когда мы потеряли свой календарь, с приятными для слуха русского человека и в принципе правильными названиями месяцев.

Вроде как произошло всё при Петре I, в окружении которого имелось масса «засланных казачков» из Европы, однако далеко не всё так просто. И у нас, и у них – у «общечеловеков» – тоже. Столь любимый нынче термин, между прочим, как бы уравнивает всех людей в западных странах и ставит нас выше. Но это отнюдь не так, не стоит впадать в гордыню.

В США и в Европе ничуть не меньше умных людей, которые видят, что с историей что-то совсем не так. И у них самих, и у русских тоже. Не стыкуются даты, объяснения происхождения многих артефактов нелепы и явно фальшивы, а ряд исторических персонажей, как внезапно выясняется, и вовсе виртуальные личности.

Так, янки недоумевают, как в городишке Де-Мойн – его население тогда составляло чуть более 10 тысяч человек – сумели построить огромный Капитолий штата Айова. Одно из красивейших зданий Штатов, единственное с пятью куполами, крайне богато декорированное, в том числе скульптурами. Отчасти смахивает на наш Исаакиевский собор, стиль тот же самый. И официальная история строительства тоже вызывает массу вопросов. Равно и всего города на Неве.

Какое отношение это имеет к нескольким тысячелетиям нашей древней истории? Да, только косвенное – как подтверждение того, что в целом человечество живёт в некой информационной «матрице». Которую постоянно корректируют. К примеру, русские появились в Сирии – около столь похожего на нашу Северную Пальмиру города – Пальмиры (южной). И её тут же уничтожили. Некие фанатики-исламисты, в руках которых откуда-то взялись сотни тонн дорогушей взрывчатки. И которым явно было нечем заняться. Ведь ничего оскорбляющего ислам в древних камнях не было. Просто руины, уже без скульптур и каких-то надписей. Но ведь взорвали всё к чертям!

«Архитектура убитого единого мира» – так называется удивительный фотоальбом, который можно найти в интернете. Его периодически трут, но энтузиасты спасают снимки и снова их выкладывают. Некоторые здания, которые там фигурируют, до сих пор поражают воображение людей, но большинство снесено. Хотя построено было на века.

Всюду – так называемая античная архитектура. Включая далёкую Австралию, где якобы в конце XIX века отгрохали красивейший парламент – один в один Капитолий в Айове, только побольше. Но вскоре снесли, зачем – непонятно. Собственно, не понятно, англосаксы ли его строили. То, что сносили – факт.

А мы, наоборот, строили. Удивительным образом в СССР 30-50-х годов откуда-то возник так называемый «сталинский ампир», совпадающий один в один по стилю с античными и упомянутыми выше необъяснимыми зданиями.

Кстати, термин античный якобы происходит от латинского antiquus – древний. Однако, если принять во внимание распространённую версию о том, что латынь является искусственным языком европейского духовенства, в этом есть сомнения. А еще стоит учесть признанный учёными факт существования антов – народа, который большинством историков отождествятся со славянами. Получается, что античный – это древнеславянский? Любопытно, не правда ли...

При этом существование ариев (арийцев), про которых так любили вещать идеологи национал-социализма – сами по своим фототипам не имеющие к «белокурым бестиям» никакого отношения, более чем сомнительно. Да, учёные не прочь поговорить про них, но, когда касается конкретики, откровенно тушуются.

Очень много непоняток с этрусками, чья культура оставила после себя многочисленные артефакты, включая настоящие шедевры. Да и письменные источники тоже, их в XIX веке расшифровал поляк Тадеуш Воланский – просто прочёл по-русски. По заданию императора Николая I его проверил известный учёный Егор Классен – славянофил, хотя и этнический немец. Подлога не обнаружил. Получалось, что этруски – прямые предки русских. Даже самоназвание почти то же самое. «Письма о славянских древностях» внесены в «Индекс запрещённых книг» Ватикана...

В связи с этим возникает резонный вопрос: а был ли мальчик? В смысле та самая легендарная Римская Империя. Да и греческая демократия тоже. На большинстве «римских» памятников нет никаких надписей, либо они откровенно новодельные. Знаменитая Капитолийская волчица – 100-процентная подделка, что ещё в 1997 г. установила итальянский реставратор профессор Анна Мария Карруба. Скандал вышел гнуснейший, с трудом замяли.

Тут стоит вспомнить, что до революции 1917 года более 70% времени гимназисты, семинаристы и прочие ученики проводили за изучением мёртвых языков – латыни и древнегреческого. И не менее древней истории этих государств. То есть «промывание мозгов» шло капитальнейшее. Иначе объяснить этот феномен невозможно.

Более того, шло активное перекрещевание людей – им давали искусственные фамилии с «римским» или «древнегреческим» корнем. Якобы для благозвучия. На самом же деле – для того, чтобы люди забывали свои корни.

В 1917-м русские коммунисты подняли красный флаг – отнюдь не случайно. Ведь его издревле поднимали на Руси в войнах против врагов, а Советскую Россию они окружали со всех сторон. Избавившись в 1937 году от нечисти и накипи в виде всевозможных «космополитов», страна ринулась в светлое будущее. И начала потихоньку вспоминать прошлое.

Не случайно вскоре после убийства Сталина было принято постановление ЦК КПСС №1871 «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». «Античность» была строго запрещена и страну начали наводнять нарочитыми убожествами – даже там, где требуется красота и торжественность. Кремлёвский дворец съездов – наилучший тому пример. Причём дело явно не в экономике, на откровенные «излишества» можно было просто не давать денег. Однако запретили сам «ампир». Видать, кому-то было очень нужно.

Отмечать славянский Новый год можно по-разному. Самый простой вариант – заделаться «вятичем-кривичем» (большая часть этих обществ управляются извне), нацепить на шею коловрат и, попивая химическую медовуху из супермаркета, внимать главе секты. Который будет вещать, что древние русичи обязательно занимались бортничеством и ходили в лаптях. Все семь тысячелетий только тем и занимались – гоняли диких пчёл.

А можно иначе – изучать доступные исторические источники, артефакты, общаться с умными людьми. Собирать «мозаику» из фактов, осмыслять их, пытаться понять, кто мы, что с нами было. И что будет – что нам грозит.

Родноверские отряды уже не первый год бьются с врагом на Украине, пытаются оградить всех нас от вселенского зла, идущего с Запада. Не от простых людей Европы и Америки, а от тех, кто ими управляет и использует в своих целях. Сейчас на дворе Ночь Сварога: светлые боги – наши предки – не могут помогать русским людям, поэтому нам нужно полагаться только на свои силы.

Явившийся Тёмный Лось – не самый хороший символ, но честный. Он предупреждает: ситуация паршивая, надо быть начеку. Нам обязательно нужно выстоять, а для этого необходимо бить врагов. И внешних и, в первую очередь, внутренних.