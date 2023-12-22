Кража по-американски: как обманули борца Ивана Поддубного

Иван Поддубный — один из самых титулованных борцов своего времени. Ему рукоплескали мировые столицы: Лондон, Париж, Нью-Йорк. Но вышло так, что выйдя из крайней нищеты, свою жизнь тоже окончил в условиях вопиющей бедности. Во многом так вышло из-за того, что с ним крайне вероломно поступили американские воротилы шоу-бизнеса.

Из грязи в князи

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Принято считать, что недюжинная сила передалась атлету от родственников. Но силачи из его семьи не сумели грамотно распорядиться своими дарованиями. Весьма вероятно, что Иван Максимович тоже прожил бы жизнь в нищете и безвестности, если бы не одно жизненное обстоятельство.

Русский богатырь страстно полюбил девушку из очень состоятельной семьи. Тесть не был рад тому, что его дочь решила связать жизнь с бедным крестьянином, и это мотивировало Поддубного серьезно заняться своей карьерой. Начинал он как цирковой силач-гиревик. В ту пору было принято проводить показные бои на манеже цирка, и именно так к Ивану постепенно начала приходить известность как выдающемуся силачу.

Зачастую говорят, что у Ивана Максимовича не было ни единого поражения, но это не совсем так. Его карьера была на удивление долгой: он провел на рингах около сорока лет. Разумеется, за все это время у него бывали единичные случаи, когда удача отворачивалась от русского богатыря. Но это были лишь незначительные бои, в то время как все принципиально важные состязания в своей карьере он уверенно выигрывал.

Золотая эра

Первые крупные деньги в своей карьере он получил в Санкт-Петербурге: за победу в чемпионате ему дали целых пять тысяч рублей. Колоссальные по тем временам деньги. Непривычный к этому крестьянский сын попросил, чтобы его награду вместе с пальто ему вынесли прямо на сцену. Силач боялся, что его просто убьют и ограбят за кулисами.

Со временем он стал звездой европейских рингов. Для этого, правда, ему пришлось в срочном порядке обучиться новым для него видам борьбы. В частности, греко-римской, которой он в совершенстве овладел всего за три месяца.

И это явно того стоило: ведь во Франции за победу он как-то получил 10 тысяч франков. Но настоящий успех ждал русского бойца за океаном — в США. Период с 1904 по 1909 год стал для него золотой эрой. В это время он получил такое количество наград, что совокупно они весили больше двух пудов (а это целых 32 килограмма).

Поддубный, родившийся в нищете, с радостью принял советскую власть. Финансово он сильно проиграл от прихода большевиков: ему приходилось выступать в цирке за совсем небольшие деньги. Но пришел НЭП. Границы вновь открылись и силач поехал покорять заокеанские высоты.

Американский обман

Гонорары были заоблачные. Вот только проблема в том, что деньги эти он не смог вывезти из Америки. Связано это было с тем, что он хранил гонорар в американских банках. Но, когда в 1922 году он решил вернуться в Страну Советов, то банкиры явно не спешили отдать ему заслуженное.

Внезапно выяснилось, что получить деньги со счета могут только резиденты страны. А вывозить богатства в нищую и потенциально враждебную страну было бы политически недальновидно. Поэтому огромные американские капиталы силача все еще лежат на американских счетах.

Точно неизвестно, сколько именно денег были должны Поддубному его американские контрагенты. Вероятно, речь идет о действительно внушительной по тем временам сумме: около полумиллиона долларов.