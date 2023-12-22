7 книг, которые доставят радость вашим близким и друзьям

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Рассказываем о книгах разных жанров, которые могут понравиться вам, а также тем, кого вы хотите порадовать.

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Николай Цискаридзе, «Мой театр. Книга вторая»

О начале своей карьеры, учебе, наставниках и жизни в Большом театре до 2003 года премьер Большого театра, ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе рассказал первой части автобиографии «Мой театр».

События второй книги охватывают период с 2003 по 2013 годы, когда танцовщику, вернувшемуся на сцену после травмы, едва не стоившей жизни, пришлось вновь и вновь доказывать свое право на звание премьера ГАБТа. Он честно и откровенно описывает драматичные, если не трагические, события тех лет, отношения с единомышленниками и недругами, отвергает домыслы и делится своим видением судьбоносных эпизодов из жизни главного театра страны.

«Комикс-погружение»

В книгу вошли 14 графических историй, действие которых разворачивается в киностудиях, офисах издательств, на швейных производствах. Свои истории представили дебютанты и известные авторы и художники, среди них — автор комиксов о драконах и не только KoDa, художницы Lay_lo и ASMOART. У каждого комикса — свой стиль, особая атмосфера и сюжет.

Авторы демонстрируют самые разные подходы к созданию графических историй, адаптируя традиции и тропы азиатских комиксов для российских читателей. Бонус сборника — специальная глава по вселенной «Синтонимы» звезды Young Adult литературы Медины Мирай. Эту первую румангу по произведению русскоязычного автора нарисовала художница snegg (Полина Вейс).

Павел Басинский, «Подлинная история Константина Левина»

Документальные книги о жизни и творчестве Льва Толстого литературоведа Павла Басинского вызвали волну интереса к феномену «яснополянского апостола». В новой работе исследователь продолжает погружаться во вселенную романа «Анна Каренина».

Перечитывая самое загадочное произведение Толстого, его черновики и дневники, профессиональный читатель и вдумчивый исследователь пытается найти ответ на главные вопросы.

Зачем в «Анне Карениной» нужен Константин Левин? Почему Толстой отдает ему (с Кити и без нее) половину своего романа? Как Левин отражается в других героях романа — Облонском, Вронском, Анне и даже Каренине? И кто стал прототипом Константина Левина? Не сам ли писатель?

Вадим Панов, «Кто-то просит прощения»

Вадим Панов, автор популярных циклов в жанрах фэнтези и фантастика, продолжает открываться читателям как автор захватывающих триллеров. «Кто-то просит прощения» — его второй остросюжетный роман в серии «Настоящий триллер» — ее открыла книга «День черной собаки».

На пустынном берегу Байкала находят умершего от сердечного приступа рыбака. Ситуация кажется очевидной — смерть по естественным причинам, однако у майора полиции Феликса Вербина возникают сомнения, и он берется за расследование дела, которого нет, чтобы узнать о старой экспедиции к загадочному мысу Рытому, все участники которой считаются умершими, и о том, как она связана со страшными событиями в современном Иркутске.

Гвидо Витиелло, «Читатель на кушетке. Мании, причуды и слабости любителей читать книги»

«Читатель на кушетке» — ироничный и забавный альманах привычек, связанных с чтением, и глубоких механизмов, которые делают наши отношения с книгами непростыми и временами невротичными. Эта книга посвящена читателям-психотикам и читателям-невротикам.

Вы узнаете, почему многие подчеркивают строки в книгах и строчат на полях, а другие с ужасом смотрят на малейшую небрежность, какие тайны хранят полки домашней библиотеки каждого из нас и всех ли раздражает необходимость ставить книги на полке в два ряда.

Дарья Савельева, «15 шагов к ментальному и физическому здоровью. Система осознанной жизни»

Дарья Савельева, специалист по здоровому питанию, нутрициолог, фитнес-тренер и автор бестселлера «Осознанное питание», в новой работе знакомит читателя с основами здорового образа жизни.

Пройдя 15 шагов, читатель сможет наладить отношения с едой, сбросить лишний вес, очистить организм от токсинов и улучшить ежедневное самочувствие.

Дарья Савельева приводит примерный план питания на неделю на любой вкус и бюджет. Теория сочетается с описанием базовых упражнений, помогающих научиться жить легко и энергично, а также победить в себе «сидячую» ментальность и избавиться от застоев в теле и мышлении.

Тун Хуа, «Звездная ночь, звездное море»

Китайская фантастическая история о любви между обычной девушкой, Шэнь Ло, и морским божеством-тритоном. По мотивам этой повести снята популярная дорама. Шэнь Ло, переживающая трудные времена, возвращается в родные места после смерти любимого дедушки.