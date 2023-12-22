"Я создал автомат не для войны, а для защиты мира". В Москве прошел День памяти Михаила Калашникова

В Москве у памятника Михаилу Калашникову в сквере на пересечении улиц Садовая-Каретная и Долгоруковская, прошел День памяти этого знаменитого конструктора стрелкового оружия. Десять лет назад, 23 декабря 2013 года, он завершил свой земной путь.

Как отметил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, имя Михаила Калашникова будет жить в веках.

- На Земле сложно найти человека, который не слышал бы слово "Калашников", даже не зная, что это русская фамилия, но слово он слышал, - сказал Мединский. - Это был поразительный человек, самородок. Он создал не только автомат, десятки изобретений. Гениальная простота. Он говорил: "Я солдат, я сделал простое удобное оружие для солдат". Сейчас один из крупнейших мировых концернов носит его имя. Имя Калашникова обрело абсолютную вечность.

Своими воспоминаниями о Калашникове поделился генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

- Созданный им автомат сделал слабых сильными, а сильных - непобедимыми, - сказал Чемезов. - Его любимая фраза была: "Я создал автомат не для войны, а для защиты мира".