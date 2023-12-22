Австралийская Атлантида: на дне океана найдена земля, где могли жить сотни тысяч человек

Подробная съемка морского дна севернее Австралии и ее анализ показали, что еще несколько тысячелетий назад здесь были изобильные земли с разным рельефом, на которых могли жить десятки и даже сотни тысяч людей. Вероятно, с этой земли на материк перешли первые народы — те, кого сейчас называют коренными австралийцами. Исследование опубликовано в журнале Quaternary Science Reviews.

© Naukatv

Австралийские ученые пояснили, что в начале плейстоценовой эпохи примерно 2,5 млн лет назад Австралия, Новая Гвинея и лежащий между ними шельф образовывали единый большой материк. Но в позднем плейстоцене (примерно с 127 000 до 11,7 тыс. лет назад) состояние земель, которые сейчас известны как северо-западный шельф Австралии, несколько раз кардинально менялось.

Видео дня

Ученые использовали результаты батиметрической съемки — то есть, точно зафиксированный топографами рельеф дна. А также учли разрозненные данные из других исследований, которые дополняли комплекс информации: сведения о типах отложений на морском дне и геологическая съемка, сейсмологические исследования и другие.

Кроме того, были учтены данные о глобальных изменениях климата в позднем плейстоцене. Они также известны из прошлых исследований — просто никто не применял их для моделирования рельефа в этой части Австралии.

Над уровнем моря

Согласно полученным расчетам, до 71 тыс. лет назад, ситуация была примерно такой же, как сейчас: шельф был затоплен. Но затем уровень моря резко упал и был где-то на 80 м ниже современного. Из-за этого бывшие плато материка Сахул превратились в острова архипелага Сахул — северо-западнее Австралии. Затем уровень моря снова вырос, острова затопило.

Но 29 тыс. лет назад он упал еще сильнее — на 120 м ниже современного уровня. Это произошло из-за пика ледникового периода, когда большая часть воды оказалась заключена в ледовые панцири. Даже в Австралии, которая сейчас представляет собой жаркий, местами засушливый материк, были ледниковые шапки. Но на месте северо-западного шельфа, как показало новое исследование, среда для жизни была вполне комфортной.

Именно для этого периода удалось составить наиболее полный «портрет». Обширная равнина, которая сейчас покоится на морском дне, по площади примерно 400 тыс. квадратных км — то есть, в два раза острова Великобритания. Она не только омывалась морем с северо-запада, но и имела внутреннее море — сейчас это впадина Малита. Оно было похоже на современное Каспийское, но, в отличие от него, все же соединялось с внешними водами узкой протокой. По размеру оно сопоставимо с Мраморным морем в Турции.

Съемка морского дна показывает, что эти земли не были равниной — хорошо прослеживаются пять систем долин и ущелий. Видны русла рек и ручьев, втекавших в Малитское море, их вертикальные берега поднимаются на 100–175 м: это как дом 30 этажей и выше. Все эти ущелья обладали участками, где могли формироваться огромные резервуары пресной воды.

Кроме того, неподалеку от моря было и очень крупное озеро площадью 2000 кв. км, поддерживавшее всю пресноводную экосистему.

Первые поселенцы

Именно через эту, сейчас затопленную зону, в Австралию пришли первые люди. В период архипелагов они прибыли с севера — оттуда, где сейчас находится Индонезия.

«Мы утверждаем, что наличие обширного архипелага способствовало успешному расселению первых морских исследователей, создавая привычную среду для их морского образа жизни. Первое взаимодействие с новым континентом происходило бы в типе окружающей среды, с которым они уже были знакомы. Такой сценарий означает поэтапный переход от экономики, адаптированной к морю, необходимой для успешного расселения человека через [островную зону], к экономике, необходимой для экспансии по обширной наземной континентальной территории с ее уникальной флорой и фауной», — говорится в статье.

Когда море вновь поднялось, люди отошли вглубь материка. Когда началось похолодание, ледниковый период и снижение уровня моря — вернулись на равнины, когда-то бывшие архипелагом.

В разные периоды, согласно модельным расчетам, эта зона могла обеспечить условия для жизни 50-500 тысяч людей одновременно с учетом особенностей их первобытного уровня жизни. Хотя, подчеркивают ученые, нельзя проверить, сколько именно человек здесь жило на самом деле.

О том, что на более северных островах, на современном шельфе и в континентальной части Сахула жили представители одной культуры, свидетельствуют несколько факторов. Это единая и уникальная технология изготовления каменных топоров, которые находят только в Австралии и Новой Гвинее. Сходство в стилистике наскальных рисунков. Отличие языков, на которых говорят аборигены в местностях Кимберли и Арнем-Ленд — то есть, к востоку и западу от затопленных равнин, от всех других языков Австралии, родственных между собой.