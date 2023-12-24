День в истории, 25 декабря: знаменательные события

25 декабря произошло множество событий, которые повлияли не только на историю нашей страны, но и на весь мир.

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«Рамблер» рассказывает о важных исторических датах, которые произошли 25 декабря.

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Джонатан Шэнк и Барри Оунби создают Ку-клукс-клан, 1865

В xix веке Клан был первоначально организован как общественный клуб ветеранами армии Конфедерации в Пуласки, штат Теннесси. По всей видимости, свое название они получили от греческого слова kyklos, от которого происходит английское «circle»; «klan» было добавлено ради аллитерации, и получился Ку-клукс-клан. Организация быстро стала проводником подпольного сопротивления белых южан радикальной Реконструкции. Члены Клана стремились к восстановлению господства белой расы путем запугивания и насилия, направленного против недавно получивших право голоса свободных чернокожих.

Реджинальд Фессенден передает первую радиопередачу, 1906

Первая в мировой истории радиопередача была осуществлена Реджинальдом Фессенденом в канун Рождества 1906 года, когда он передал «рождественский концерт» изумленным экипажам судов компании united fruit company в Атлантическом океане и Карибском море.

Передача началась ровно в 9 часов с 400-футовой башни трансляционной станции в Брант-Роке, штат Массачусетс, на побережье Атлантического океана, и сопровождалась точками и тире, что означало общий вызов всех станций в радиусе действия. Затем, через микрофон, Реджинальд сам произнес краткую речь о предстоящей программе. После этого один из операторов включил фонограф Эдисона, и солирующий голос запел «Ларго» Генделя.

Ливия становится независимой, 1951

24 декабря 1951 года король Идрис i провозгласил независимость Ливии от Италии. Политические партии были запрещены, а власть короля была суверенной. Король Идрис предпочел жить в Киренаике, где он построил новую столицу. Хотя в 1953 году Ливия вступила в Лигу арабских государств, а в 1956 году отказала британским войскам в разрешении на высадку во время Суэцкого кризиса, правительство в целом заняло прозападную позицию в международных делах.

Экипаж корабля «Аполлон-8» выходит на орбиту вокруг Луны, 1968