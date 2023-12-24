Какого берут в космонавты

Вы когда-нибудь задумывались над тем, как стать космонавтом? А ведь это мечта многих людей, которые желают познать тайны космоса и получить невероятные ощущения от полёта на ракете.

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Но что нужно сделать, чтобы стать одним из героев космической эпохи?

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Кого берут?

Первый вопрос, который приходит в голову: «Кто может стать космонавтом?»

Ответ прост: космонавтом может стать гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет. Это первый и самый фундаментальный критерий. Но это только начало пути.

Олег Кононенко / Роскосмос

Знание — сила

Вторым важным требованием является наличие высшего образования в технической или естественно-научной области.

Будущий космонавт должен быть настоящим умником: обладать знаниями в физике, математике, инженерии и других науках (например, берут врачей по направлениям военной, подводной, авиационно-космической медицины или медицины катастроф). Космические полёты — дело сложное, и важно, чтобы космонавт был научно подкован.

Гуманитарии, простите. Как говорят эксперты, инженера или лётчика легче научить вести репортажи и фотографировать, чем профессионального журналиста или фотографа — разбираться в сложной космической технике.

Ещё кандидат в космонавты должен знать историю и теорию пилотируемой космонавтики, а также быть готовым усваивать большое количество информации о космической технике. Ещё одно важное условие — быть с компьютерами «на ты».

NASA

Кроме того, космонавт должен владеть каким-либо иностранным языком: английским, итальянским, испанским, немецким или французским. Это необходимо, чтобы общаться с коллегами на МКС, которые могут быть из разных стран.

Грамотность в устной и письменной русской речи также является обязательным требованием. Космонавт должен чётко и ясно выражать свои мысли на родном языке.

Наконец, необходимы хотя бы минимальные знания в области культурологии. Они помогут космонавту лучше понять и общаться с представителями разных культур и национальностей во время международных космических миссий.

А, и ещё: необходим опыт работы по специальности не менее трёх лет.

Всё это будут выяснять на собеседовании, на которое тоже опаздывать не стоит: космонавт должен быть пунктуальным, ведь жизнь на МКС расписана по минутам.

Олег Артемьев

А сила есть?

Но быть космонавтом — это не только знания, но ещё и физическая выносливость, и хорошее здоровье: всё это пригодится, чтобы справиться с невесомостью и длительными периодами нахождения в космосе. Поэтому перед отбором вас ожидают медицинские тесты и физические испытания.

Для кандидатов в полёт на космическом корабле существуют определённые физические параметры (это обусловлено в первую очередь размерами самих космических кораблей).

Рост будущего космонавта должен быть в диапазоне от 150 до 190 см, в положении сидя — от 80 до 99 см. Масса тела должна составлять от 50 до 90 кг. Длина ступней не должна превышать 29,5 см. Ширина плеч не должна быть больше 52 см, а расстояние между углами подмышечных впадин — не более 45 см. Ширина бёдер в положении сидя должна быть до 41 см, а обхват груди — в диапазоне от 94 до 112 см.

ТАСС / Роскосмос

Впрочем, ранее эти требования были намного жёстче (рост, например, не более 170 см), а в будущем — наоборот, могут смягчиться. Но случится это уже, как минимум, после ввода в эксплуатацию нового космического корабля «Орёл».

Если вы подходите по этим параметрам и со здоровьем всё отлично (не забываем, какие перегрузки придётся выдерживать; к тому же, если человека укачивает в автомобиле, то на сдачу нормативов можно даже не идти: в космос путь заказан), то дальше вас ожидают экзамены на нормативы.

Космические нормативы чем-то похожи на нормы ГТО. Для сдачи экзамена нужно пробежать 1 км за 3,5 минуты, проплыть 800 метров за 20 минут, подтянуться на турнике 12 раз, попрыгать на батуте, нырнуть в бассейн с высоты 3 метра… в общем, нужно быть больше выносливым, чем сильным, так что налегайте на кардио.

И, конечно, кандидаты не смогут обойтись без проверки психологического состояния. Космонавты работают в условиях стресса и неопределённости. Они должны иметь высокую психологическую устойчивость, чтобы справляться с напряжением и не терять самообладания в критических ситуациях.

Какие ещё требования нужно учесть? Важно иметь хорошие навыки работы в команде, так как космические миссии требуют тесного сотрудничества и взаимодействия с другими космонавтами. Умение принимать решения в экстремальных условиях и быть готовым к неожиданностям — важные качества, без которых в космосе также не обойтись.

Роскосмос

Я прошёл — что дальше?

Итак, допустим, вы прошли собеседование, сдали все экзамены, и вообще умны и здоровы. Что дальше?

А дальше вас ожидает двухгодичная подготовка и обучение. И вот тут как никогда понадобится самоотдача и терпение.

Вам придется освоить новые навыки, такие как: управление космическими кораблями, работа с научным оборудованием и системами жизнеобеспечения. Вы будете проходить интенсивные тренировки, имитирующие условия космического полёта, чтобы быть готовыми к любым возможным ситуациям.

Роскосмос

Роскосмос

После двух лет такого обучения и тренировок, человек сдаёт экзамен и получает звание «космонавт-испытатель». Но и за этим ещё последует два года обучения и тренировок в группах, где нужно будет пройти ещё около сотни разных тестов и экзаменов.

А если после этого всего вас примут в экипаж, то впереди будет ждать ещё от шести до девяти месяцев предполётной подготовки.

В общем, как видите, это всё дело не быстрое. Многие космонавты ждут своего часа по десять и более лет. Сейчас наш отряд космонавтов насчитывает 24 человека, из них 11 ни разу не летали: опыт полётов всё-таки решает.

Кстати, если раньше наборы в космонавты были закрытыми, то с 2012 года в России проводятся открытые наборы. С тех пор таких наборов было три: собственно, в октябре 2012, в августе 2018, и недавно, в апреле 2021.

Следующий открытый набор может начаться уже в ближайшее время, так что — дерзайте.

"Мы планируем в этом году, прямо буквально в ближайшее время начать набор. Сейчас с Роскосмосом согласовываем последние детали, - Максим Харламов начальник ЦПК / интервью ТАСС.