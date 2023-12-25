Как кража 200-летней давности привела к скандалу между Великобританией и Грецией

Между Грецией и Великобританией разгорелся дипломатический скандал, из-за которого даже сорвалась встреча премьер-министров двух стран Кириакоса Мицотакиса и Риши Сунака. Поводом для скандала стали события 200-летней давности, когда, пользуясь слабостью и коррумпированностью греческих властей, британский дипломат Томас Брюс, 7-й граф Элгин вывез из греческого храма Парфенон античные скульптуры в Лондон. Сейчас вопрос о судьбе древних сокровищ не просто волнует умы историков, но и становится поводом для международных разбирательств. О том, как сложная судьба античных скульптур влияет на политику государств в XXI веке, за что лорд Джордж Гордон Байрон назвал своего соотечественника-дипломата «самым злым и низким вором», и том, как в подобной ситуации оказалась и Россия, — читайте в материале «Ленты.ру».

© Hulton Archive / Getty Images // Парфенон, 1910 год

Обидчивый премьер

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Рабочий визит премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Великобританию начинался вполне рутинно, и ничто не предвещало проблем. Накануне встречи со своим британским коллегой Риши Сунаком греческий политик в интервью «Би-би-си» много говорил о международных делах, решении проблем с беженцами, однако ближе к концу беседы он высказался по теме, которая спровоцировала грандиозный скандал.

Журналистка «Би-би-си» Лаура Куэнсберг спросила Кириакоса Мицотакиса о том, где, по его мнению, смотрелись бы лучше скульптуры Парфенона. Эти сокровища из афинского храма Парфенон в начале XIX века вывез британский дипломат лорд Элгин (или Элджин, встречается два варианта написания фамилии), и с тех пор они хранятся в Британском музее. Ответ греческого премьера вызвал эффект разорвавшейся бомбы:

Мы считаем, что эти скульптуры принадлежат Греции, и что по сути они были украдены

Нельзя сказать, что позиция Греции по поводу скульптур Парфенона стала каким-то откровением для британской публики. Десятилетиями греческая сторона просит вернуть вывезенные сокровища. Из всего интервью целую треть Кириакос Мицотакис уделил именно этому вопросу. К тому же первой о скульптурах Парфенона спросила сама журналистка «Би-би-си», то есть этот вопрос явно стоит на повестке дня греко-британских отношений.

Скульптуры Парфенона в Британском музее

Однако прямолинейность политика привела к тому, что Риши Сунак за несколько часов до начала отменил с ним встречу. Между Грецией и Великобританией разгорелся дипломатический скандал, корни которого уходят в события двухсотлетней давности.

Благородный спаситель

В начале XIX века в Европе шли Наполеоновские войны*. После провала Египетской экспедиции Наполеона в Османской империи резко выросло влияние противника Франции Великобритании.

Портрет лорда Томаса Брюса Элгина

Британский посол в Константинополе Томас Брюс, граф Элгин, страстно увлекался античностью и использовал свои возможности для изучения старины. Его внимание привлек Парфенон, главный храм древних Афин. Построенный в V веке до нашей эры, он является одним из символов античности. Однако если сейчас в Парфеноне ведутся восстановительные работы, а при храме действует музей, то 200 лет все было иначе.

Парфенон столетиями страдал от войн и грабежей. Наибольший урон храму нанесли в конце XVII века, когда во время турецко-венецианской войны в результате обстрела венецианским флотом сдетонировал располагавшийся в Парфеноне арсенал. Часть храма была разрушена и более не восстанавливалась, а местные жители растаскивали обломки для собственных нужд.

Желая спасти античные сокровища, лорд добивается согласия османских властей на «проведение археологических раскопок, копирования, снимка слепков и перемещения камней из Акрополя». В 1801-1802 годах Элгин отправил в Великобританию около двухсот ящиков с античными шедеврами: около половины из сохранившихся статуй, 15 метоп, 56 плит с фризами из Парфенона, ряд статуй и фриз из других афинских храмов.

Бушевавшие в те годы войны затормозили доставку грузов из Афин в Лондон, так что вся коллекция оказалась на Туманном Альбионе лишь к 1812 году. Впрочем, выставка даже первой части собрания в 1807 году Италии».

Британский пират

Сразу после прибытия коллекции Элгина в Великобританию в стране начали обсуждать ее ценность и законность вывоза античных сокровищ. Однако все сомнения в правильности действий лорда развеял парламент, который в 1816 году за 35 тысяч фунтов выкупил его коллекцию как представляющую значительную художественную ценность.

Экспозиция, где выставлены элементы убранства Парфенона, называется «Мраморы Элгина»

В том же 1816 году специальный комитет Палаты общин даже провел специальные слушания по поводу законности вывоза античных сокровищ из Афин. Элгин уверял, что у него был фирман (разрешение) от султана Селима III, а также одобрение гражданских и военных властей Афин. И 200 лет назад британские парламентарии подтвердили юридическую чистоту действий Элгина. Однако очень быстро у общественности и научного сообщества появились серьезные сомнения в законности и истинных мотивах лорда.

В частности, современные исследователи не могут подтвердить наличие фирмана султана на вывоз ценностей в Великобританию. При этом сохранилась версия фирмана на итальянском языке и ее перевод на английский язык, которые хранятся в Лондоне. По турецкому законодательству того времени, выдавать фирманы мог лишь султан. Однако перевод фирмана на английский язык подписан лишь заместителем великого визиря, который просто юридически не мог подписывать такой документ.

Дэвид Руденштейн, профессор права юридической школы Кардозо в Нью-Йорке:

Хотя какой-то документ, возможно, и существовал, он, похоже, растворился в воздухе, несмотря на то что в османских архивах хранится огромное количество подобных документов того периода.

Что интересно, в предоставленной Элгином итальянской версии фирмана вообще отсутствует какая-либо подпись или печать. То есть вывоз греческих сокровищ британским дипломатом произошел на основании документа, имеющего очень сомнительную юридическую силу, оригинал которого утрачен, а в имеющихся копиях есть существенные отличия.

Однако даже в имеющемся документе сказано, что у Элгина и его помощников было право лишь делать зарисовки и гипсовые копии скульптур, проводить раскопки, устанавливать строительные леса и перемещать камни в Парфеноне. Это явно не предполагает дальнейший вывоз национальных сокровищ из страны. Как писал сам участник афинской истории с британской стороны Эдвард Кларк, англичане давали взятки местным чиновникам, чтобы те не мешали вывозу ценностей.

Деталь метопы Парфенона, которая хранится в Британском музее

Что характерно, сам Элгин в тот момент не скрывал, что делает. В период вывоза скульптур из Афин он прямо об этом писал в письмах:

Бонапарт не получил таких богатств от всех грабежей в Италии, как я.

Спасение ценностей, формальный благовидный предлог вывоза скульптур из Парфенона, также мало волновало Элгина. Очевидцы событий на слушаниях в британском парламенте прямо говорили, что работники, помогавшие британскому дипломату, сбрасывали и разбивали элементы убранства Парфенона, метопы, один из карнизов храма, если они им мешали или не были интересны.

Британский поэт лорд Джордж Гордон Байрон, побывавший вскоре после Элгина в Афинах и наблюдавший последствия его деятельности в Парфеноне, перефразировал латинское крылатое выражение: «Чего не сделали готы, сделали скоты (британцы)», а в «Паломничестве Чайльд-Гарольда» назвал Элгина «самым злым и низким вором».

Ложные надежды

Вскоре после обретения независимости Греция озаботилась вопросом возвращения своего культурного наследия. Начиная с 1830 года греки время от времени обращались с запросом в Великобританию с требованием вернуть вывезенные Элгином скульптуры. Однако британцы или игнорировали запросы Греции, или отказывали им. В XIX веке, на фоне мирового лидерства Британской империи, британское общество рассматривало себя в качестве новых греков, продолжателей их интеллектуального и культурного величия. Согласно такой логике, греческие статуи должны были находиться у новых лидеров мировой культуры.

Британский музей

В ХХ веке позиция Великобритании несколько смягчилась, правительство время от времени поднимало тему дальнейшей судьбы скульптур. Особенно это Европейском союзе. А в декабре 2022 года стало известно о непубличных переговорах между Британским музеем и правительством Греции о возвращении скульптур.

Правда, есть сомнения, что Британский музей в самом деле готов вернуть вывезенные статуи Парфенона на историческую родину. Как Нил МакГрегор, в Британском музее мраморные скульптуры из Афин составляют непрерывную цепь повествования всемирной культуры и истории, раскрывая связь между эпохами. При этом возможность Британского музея сохранить мировое культурное наследие вызывает вопросы.

В августе этого года разгорелся скандал, когда выяснилось, что из главного музея Великобритании исчезли около двух тысяч предметов: золото, самоцветы, драгоценные камни, которые относятся к периоду от XV века до нашей эры до XIX века нашей эры. Причем первоначально руководство музея пыталось скрыть пропажу, а когда о ней все же стало известно — так и не смогло назвать точное количество исчезнувших предметов из-за отсутствия их полноценного учета.

Не только греки

История со скульптурами Парфенона стала далеко не единственной, когда предметы искусства вывозятся из стран при весьма сомнительных обстоятельствах. Например, после краха Российской империи британские разведчики участвовали в вывозе драгоценностей дома Романовых в Великобританию. Сейчас некоторые из драгоценностей императорского дома находятся во владении британской королевской семьи. Пока Россия не предъявляет права на эти сокровища.

18 января 2015 года. Около 200 человек собрались перед музеем Акрополя, требуя вернуть на родину достопримечательности Парфенона

Более свежим примером является судьба скифского золота. Коллекция сделанных в Крыму археологических находок насчитывает более двух тысяч предметов, датируемых от VI века до нашей эры до VII века нашей эры. Экспонаты находились в музеях Крыма, когда он в качестве автономной республики был в составе Украины. 6 февраля 2014 года выставка скифского золота открылась в Музее Алларда Пирсона в Нидерландах и должна была продлиться до лета.

Однако после присоединения Крыма к России в марте 2014 года возникла юридическая коллизия, кому голландские музейщики должны возвращать скифское золото: крымским музеям, где хранилась эта коллекция и чей переход под российскую юрисдикцию Нидерланды не признали, или Украине, в ведении которой ранее находилось это золото. После восьми лет судов, в ноябре этого года Верховный суд Нидерландов постановил вернуть скифское золото Украине.

Позиция России остается неизменной, скифское золото должно принадлежать крымским музеям, однако ввиду продолжающегося конфликта Украина, очевидно, не пойдет на передачу коллекции в Крым.

Эксперт осматривает скифское золото после его доставки в Киев, 28 ноября 2023 года

Вопросы принадлежности тех или иных объектов культурного наследия часто являются не только и не столько юридическим спором, сколько спором политическим и идеологическим. Греция считает, что британцы попросту ограбили и варварски повредили главный античный храм Афин. Великобритания же твердо стоит на юридической чистоте вывоза скульптур и уверяет, что в Британском музее им самое место.