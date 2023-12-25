Оборотни, убийцы, миллиардеры: самые известные милиционеры-преступники в истории СССР и России

В начале декабря сотрудники МВД вместе с коллегами из ФСБ России и СКР задержали участников банды, которая 25 лет совершала заказные расправы на территории Москвы, Московской и Калужской областей, Красноярского края и ряда других регионов страны. Одним из лидеров группировки был сотрудник спецназа СОБР Цeнтpaльнoго peгиoнaльнoго упpaвлeния пo бopьбe c opгaнизoвaннoй пpecтупнocтью (ЦPУБOП) МВД. Между тем история как СССР, так и современной России знает случаи, когда милиционеры (позже — полицейские) нарушали закон и совершали преступления, которые гремели на всю страну. Истории самых известных советских и российских злоумышленников в погонах — в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

1965 год. Расстрел в Чите

Видео дня

Уроженец Читы Александр Астафьев на службу в милицию попал случайно: до этого мужчина (электрик по специальности) из-за своего неуживчивого характера успел поменять с десяток рабочих мест. В апреле 1965 года 27-летний Астафьев начал службу в МВД в должности участкового уполномоченного Ингодинского райотдела.

Табельный пистолет ему выдали лишь три месяца спустя — 7 июля. А 10 июля Астафьев заступил на службу, но очень быстро напился. Вначале вместе с приятелем он распил бутылку портвейна, а затем в компании коллеги выпил семь бутылок пива в ресторане «Забайкалье».

Я не помню, как вышел из ресторана, куда пошел и что было со мной дальше

из показаний Александра Астафьева на суде

Когда пьяный милиционер оказался рядом со зданием читинского детдома, он начал стрелять — сначала в воздух, а затем по проезжавшему автобусу. Двое прохожих попытались задержать Астафьева, и тогда он бросился бежать: на ходу выпустив пулю, ставшую роковой для одного из преследователей, 28-летнего Филиппа Измайлова.

Ранение в сердце оказалось летальным. При этом действия Астафьева могли бы унести больше жизней, но его сумел обезвредить второй преследователь, 38-летний Григорий Желудков, который отобрал у милиционера пистолет и отправил того в нокаут ударом рукоятью оружия по голове.

Суд приговорил Астафьева к высшей мере наказания, но затем, учитывая возраст осужденного и наличие у него двух малолетних детей, приговор смягчили до 15 лет лишения свободы.

1980 год. Расправа на «Ждановской»

26 декабря 1980 года на станции московского метро «Ждановская» (ныне — «Выхино») задержали 40-летнего Вячеслава Афанасьева — майора КГБ, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Правда, милиционеры, которые доставили задержанного в 5-е линейное отделение, тоже были навеселе.

Они избили пытавшегося оказать им сопротивление майора, забрали у него удостоверение и личные вещи. Узнав о происшествии, дежурный по отделению приказал отпустить чекиста, однако Афанасьев на свою беду стал угрожать милиционерам большими неприятностями.

Тогда дежурившие на станции Александр Попов и Николай Лобанов догнали уже отпущенного майора и затащили обратно в отделение, где снова избили, причем очень жестоко. Затем на место событий прибыл начальник отделения Борис Барышев: по его приказу Афанасьева вывезли на железнодорожную станцию у поселка Пехорка и продолжили добивать монтировкой.

Я наклонился и с небольшим полузамахом нанес ему [Афанасьеву — прим. «Ленты.ру»] удар по лицу. Целился в лоб, а удар пришелся ему в переносицу. Я понял, что лишаю жизни человека, которого видел впервые и который мне ничего плохого не сделал

из показаний старшего инспектора Николая Рассохина

Обставив дело так, что Афанасьева лишили жизни грабители, милиционеры уехали, а едва живого пострадавшего нашли случайные прохожие. Врачи люберецкой больницы боролись за жизнь майора пять дней, но спасти его так и не смогли. Узнав об этом, глава КГБ Юрий Андропов подключил к расследованию своих лучших сотрудников.

В итоге все милиционеры, непосредственно участвовавшие в расправе, были задержаны: суд приговорил Барышева, Попова, Лобанова и Рассохина к высшей мере наказания.

1997-2003 годы. «Оборотни в погонах»

В 2003 году в Москве провели крупнейшую в современной истории России спецоперацию против «оборотней в погонах» — так преступников в рядах милиции назвал Борис Грызлов, который в то время возглавлял МВД. В операции участвовали около 300 сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, собственной безопасности МВД и Генпрокуратуры.

За один день — 23 июля — они провели 50 обысков и задержали семерых подозреваемых. Двое из них оказали ожесточенное сопротивление: они заперлись в квартире дома №4 по Среднему Каретному переулку в центре Москвы — оперативникам пришлось вскрывать дверь.

Генерал МЧС РФ Владимир Ганеев и сотрудник МУРа Юрий Самолкин (справа налево) — фигуранты дела «оборотней в погонах»

Всех задержанных доставили в здание ФСБ на Лубянке, а главным из них оказался начальник Управления безопасности МЧС России Владимир Ганеев. По версии следствия, в 1997 году он вместе с тремя высокопоставленными сотрудниками Московского уголовного розыска (МУР) и Управления уголовного розыска (УУР) столичного главка МВД создал ОПГ.

Помимо лидеров, туда вошли около десяти сотрудников правоохранительных органов. Около шести лет участники группировки вымогали деньги у коммерсантов, а свое служебное положение использовали, чтобы фабриковать дела, подбрасывать улики и запугивать потерпевших.

Группировка крышевала столичные банки, торговые дома, казино и рестораны.

Деньги в карманы «оборотней в погонах» текли рекой: у них были счета в банках Швейцарии и других стран Европы. Генерал-лейтенант Ганеев даже сумел купить шикарную виллу на Средиземном море, по соседству со знаменитыми актерами Шоном Коннери и Антонио Бандерасом. При обыске в его сейфе нашли деньги и бриллианты.

Суд приговорил Владимира Ганеева и второго лидера группировки «оборотней в погонах», замначальника отдела по борьбе с незаконным оборотом оружия МУР Юрия Самолкина, к 20 годам лишения свободы. Остальные фигуранты дела получили от 15 до 18 лет колонии.

2004-2005 годы. Полковник во главе ОПГ

В 2002 году главой астраханского Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) назначили полковника Рината Салехова — одного из лучших сотрудников «убойного» отдела, с отличием окончившего две милицейские академии. Бороться Салехову предстояло как минимум с четырьмя местными ОПГ.

Но полковник предпочел вести свою игру. В 2004 году в ходе криминальных разборок киллер застрелил президента спортивной организации «Русский клуб» Анатолия Говердовского. По подозрению в преступлении задержали чеченца Руслана Мимбулатова, который сначала во всем сознался, но позже заявил, что показания у него выбили жестокими пытками.

Ринат Салехов

Вскоре после этого, в апреле 2005 года, в собственном офисе летальные ножевые ранения получил адвокат Мимбулатова Игорь Розенберг, который сумел доказать невиновность своего подзащитного. А в июне того же года в ходе покушения был тяжело ранен казачий атаман Вячеслав Белоненко.

Он рассказал правоохранительным органам, что незадолго до покушения обещал защиту местному бизнесмену, у которого вымогали деньги сотрудники УБОП.

Немногим позже Белоненко добили на больничной койке — в тот момент подчиненные Салехова, приставленные для охраны атамана, почему-то отсутствовали на посту.

Вскоре было установлено, что к этой цепочке преступлений имеет непосредственное отношение сам полковник Салехов, которого задержали в октябре 2007 года. По версии следствия, борец с оргпреступностью создал группировку из подчиненных и стал участником криминального передела Астрахани.

Суд приговорил 50-летнего Рината Салехова к пожизненному сроку. Однако в 2018 году появилась информация, что приговор пересмотрели и пожизненное заключение для осужденного заменили на 25 лет лишения свободы.

2009 год. Выстрелы в супермаркете

На службу в правоохранительные органы 18-летний Денис Евсюков поступил в 1995 году. Проработав три года во вневедомственной охране, он вначале стал оперативником службы криминальной милиции Южного административного округа Москвы, а через десять лет, в 2008 году, возглавил ОВД «Царицыно».

Коллеги характеризовали Евсюкова по-разному: кто-то отзывался о нем как о честном и смелом милиционере, а кто-то — как о вспыльчивом и продажном человеке. 20 апреля 2009 года главе ОВД исполнилось 32 года: свой день рождения майор Евсюков отметил шесть дней спустя, 26 апреля, в одном из столичных ресторанов.

Денис Евсюков

Однако празднование не задалось с самого начала — жена Евсюкова, Карина, опоздала на банкет, что привело к ссоре с подвыпившим именинником. После разборок с женой милиционер продолжил пить, а около 23:00 внезапно стал собираться на службу. Но до отдела Евсюков не доехал: он поймал попутку и попросил отвезти его в Борисовский проезд.

Когда машина оказалась на месте, милиционер застрелил 35-летнего водителя Сергея Евтеева, а затем отправился к супермаркету «Остров». Ранив по пути двоих прохожих, майор ворвался в супермаркет и с ходу открыл стрельбу по посетителям.

Ранения оказались летальными для 30-летнего кассира Эльмиры Турдуевой.

Еще пять человек получили ранения разной степени тяжести. Евсюкова обезвредили прибывшие в супермаркет сотрудники патрульно-постовой службы. В феврале 2010 года суд приговорил бывшего милиционера к пожизненному сроку. В настоящее время Денис Евсюков отбывает наказание в ИК-18 УФСИН России, известной как «Полярная сова».

Мотив преступления так и не был понят до конца следствием. Евсюков не только не раскаялся, но и вообще отказывался говорить на эту тему. Единственное, что для нас было очевидным, это то, что Евсюков действительно переживал за свои действия Евгения Минаева старший следователь по особо важным делам ГСУ СК при прокуратуре РФ

2012 год. Пытки в отделе «Дальний»

Весной 2012 года в одной из больниц Казани скончался 52-летний Дмитрий Назаров, которого ранее задержали сотрудники ОВД «Дальний». Причиной задержания мужчины 9 марта на одной из городских улиц стали подозрения в краже мобильного телефона: полицейские доставили Назарова в отдел и приступили к допросам.

Однако задержанный отказался признавать свою вину, прямых улик против него не было — и тогда сотрудники отдела перешли к избиениям и пыткам (в том числе с использованием бутылки шампанского), которые продолжались на протяжении суток. В результате Назарова госпитализировали с разрывом прямой кишки — спасти его врачи не смогли.

Позже полицейские утверждали, что Назаров якобы сам нанес себе увечья — однако экспертиза опровергла их слова. А затем нашлись и 14 других пострадавших от беспредела сотрудников ОВД «Дальний»: все они получили компенсации по решению суда. Десять полицейских, причастных к насилию, были уволены со службы и получили сроки от двух до 15 лет лишения свободы.

Своих должностей после расследования лишились министр внутренних дел Татарстана Асгат Сафаров, начальник ОВД «Дальний», а также два высокопоставленных сотрудника УВД Казани. Кроме того, вслед за делом против сотрудников ОВД «Дальний» серия аналогичных дел была возбуждена и в отношении полицейских из ряда других отделов полиции Казани.

2016 год. Полицейский-миллиардер

В 2005 году Дмитрий Захарченко из налоговой полиции Ростова-на-Дону перевелся в столичный Департамент экономической безопасности МВД России. Полицейский отработал несколько лет в управлении, которое занималось преступлениями в сфере потребительского рынка.

Затем Захарченко стал замначальника, а в 2014 году — исполняющим обязанности главы управления «Т» (контрразведка в борьбе с коррупцией в транспортной сфере). Правда, уже два года спустя самого полковника задержали по подозрению в коррупции и воспрепятствовании правосудию.

Дмитрий Захарченко

По версии следствия, Захарченко вступил в сговор с Галиной Марчуковой — финдиректором «Нота-банка», лишившегося лицензии. Полицейский не только предупредил Марчукову о готовящемся обыске, но и помог ей замести следы: по некоторым данным, он взял на хранение часть вывезенных из банка 26 миллиардов рублей.

Но к обыскам в 13 квартирах, принадлежащих как ему самому, так и членам его семьи, полковник Захарченко подготовиться не успел.

В квартире на Ломоносовском проспекте оперативники нашли настоящее хранилище для денег с бронированной дверью, в котором находилась валюта на 8,5 миллиарда рублей, драгоценности и слиток золота весом в 500 граммов.

Позже у Захарченко нашли еще миллиард рублей: он сам утверждал, что деньги ему подбросили, а все имущество приобрели его отец и сестра, которые занимались строительным бизнесом.

Никаких денег я не брал, в квартире не был. Я не знаю, что за деньги. Я о них узнал уже после всех обысков

полковник полиции Дмитрий Захарченко

Суд не внял доводам Захарченко: найденные при обысках наличные конфисковали и обратили в доход государства, а сам полковник получил 13 лет лишения свободы и штраф в размере почти 118 миллионов рублей.