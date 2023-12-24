Время потерь, катаклизмов и молитв. Каким увидели 2023 год лучшие фотографы мира

2023 год был наполнен страданиями: крупных военных конфликтов стало на один больше, не снизилось и количество стихийных бедствий. Но переживающие за свои судьбы и судьбы своих стран люди все равно находили для себя утешение: в молитвах, праздниках и красоте. «Лента.ру» публикует наиболее запоминающиеся кадры из ежегодной подборки лучших снимков, сделанных фотографами международного агентства Associated Press.

Уничтоженная мечеть

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Осенью 2023 года в мире разразился еще один крупный военный конфликт. Операция ХАМАС «Наводнение Аль-Акса», в ходе которой вооруженные боевики движения, вторгшись на территорию Израиля, убивали и захватывали заложников, не осталась без немедленного ответа.

На этом снимке — мечеть в Газе, обстрелянная израильскими военными через двое суток после нападения палестинцев. Она была названа в честь шейха Ахмеда Ясина — духовного лидера ХАМАС, который без малого 20 лет назад был убит здесь же выпущенной с израильского вертолета ракетой.

Плач по израильтянам

Когда началась война, Израиль рекрутировал десятки тысяч резервистов. Многие из них приняли участие в наземной операции ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), которая продолжается в секторе Газа до сих пор.

В свободное время военнослужащие посещали священные для израильтян места, в том числе Стену Плача в Иерусалиме. Оберегающие их молитвы сотрудники служб безопасности после атаки ХАМАС начали носить оружие.

Дорога домой

Разгоревшийся с новой силой ближневосточный кризис вынудил многих покинуть регион. Из Израиля уезжали как жившие здесь иностранцы, так и люди с двойным гражданством.

Многим пришлось проделать очень долгий путь домой. Как, например, этому аргентинцу, которого его близкие встретили в аэропорту Буэнос-Айреса со слезами на глазах.

Цаца и Чуча

В 2023 году продолжался конфликт на Украине. В ночь на 6 июня произошло разрушение плотины Каховской ГЭС, которое привело к настоящей природной катастрофе.

Хлынувший из водохранилища поток затопил около 30 населенных пунктов, в том числе один из районов Херсона. Его жительница Татьяна не дает еще больше намокнуть двум своим собакам — Цаце и Чуче.

Последняя надежда

Одно из главных политических событий года — победа на президентских выборах в Аргентине эпатажного предпринимателя Хавьера Милея, который называет себя анархо-капиталистом и либертарианцем.

Экономика Аргентины в последние десятилетия находится в ужасающем состоянии. Возможно, именно поэтому жители страны решили, что хуже уже просто некуда. Теперь управлять государством с инфляцией за 2023 год в 143 процента будет владелец нескольких клонов одной и той же собаки, которого подозревают в чрезмерно близких связях в собственной сестрой и который считает себя «гуру тантрического секса».

Лица протеста

Задумывались о будущем своей страны и французы. Глава государства Эммануэль Макрон столкнулся с массовыми акциями протеста, захлестнувшими улицы практически всех крупнейших городов после реформы пенсионной системы.

Жителей Франции не устроила перспектива заканчивать трудовой стаж не в 62 года, а в 64. Митинги, беспорядки и забастовки продолжались больше четырех месяцев, но Макрон чаяний народа не услышал или услышал, но не разделил, а потому в апреле подписал принятую Сенатом реформу.

Удивленный король

Британский король Чарльз III с серьезными акциями протеста в 2023 году не сталкивался. В июне он посетил с супругой Камиллой (слева) и герцогиней Эдинбургской Софи Королевские скачки в английском Аскоте. Чему конкретно все трое так удивлены на этом снимке — неизвестно.

Огонь спустился с небес

Может показаться, что на этом снимке просто красивый закат. На самом же деле так этим летом горели леса в пригородах Афин. Европейскую жару вот уже несколько лет не принято называть небывалой — отметку в 44-45 градусов столбики местных термометров пробивают регулярно.

Греция сильно пострадала от лесных пожаров

Всего на Грецию обрушились три последовательные волны средиземноморской жары. В отдельных регионах бушевавшие лесные пожары смогла остановить лишь вода.

Так это было на острове Родос в Эгейском море, где люди спасались от высоких температур на пляжах, в окрестностях которых сгорела почти вся растительность.

Песок и камни

Целые деревни в провинции Герат в Афганистане были уничтожены мощными октябрьскими землетрясениями магнитудой 6,3. Их жертвами стали около 2,5 тысячи человек, ранения получили не менее 10 тысяч.

Многим из тех, кто выжил и попытался дождаться помощи, пришлось преодолевать еще одну сложность — сильнейшую песчаную бурю, накрывшую регион на следующий день после второго толчка.

Река жизни

Lenta.ru

Река Рио-Браво, протекающая по границе между США и Мексикой, стала настоящей дорогой жизни для многих, кто пытается попасть в Соединенные Штаты в поисках лучшей существования. Раздираемая на части войнами наркокартелей Мексика не может предложить своим гражданам условий, которые были бы лучше, чем низкооплачиваемая нелегальная работа в США. То же касается и граждан многих государств, расположенных в Центральной и Южной Америке.

Эта семья решила пересечь реку на обычном надувном матрасе. Течение здесь бывает сильным, однако многим удается преодолеть Рио-Браво.

Ты — рыбачка, я — рыбак

Lenta.ru

Тяжелое экономическое положение ряда стран Южной Америки привело к тому, что многим женщинам на фоне тотальной безработицы приходится осваивать новые профессии. В Венесуэле они учатся ловить рыбу, хотя традиционно этим здесь всегда занимались мужчины.

Омовение от грехов

Lenta.ru

В Индии местное население тоже не может похвастаться высоким уровнем жизни, но пережить неурядицы индийцам помогают их боги. Ежегодный фестиваль Магх Мела традиционно проходит в январе и феврале в местечке Тривени Сангам. Здесь место слияния трех рек: двух настоящих (Ганга и Ямуны) и одной мифической (Сарасвати).

Во время паломничества верующие совершают омовение от грехов. То, что Ганг и Ямуна, по сути, самые грязные реки в стране, их не смущает. Фестиваль длится 45 дней.

Под присмотром Иисуса

Lenta.ru

Молитвы богам по всему миру в этом непростом году возносили, пожалуй, даже немного чаще, чем обычно. Так, члены братства Санта-Дженовева каялись в испанской Севилье во время шествия в Страстную неделю.

Праздник в лесах Амазонии

Lenta.ru

Этот снимок может показаться неудачным или смазанным, но на самом деле он просто выполнен с длинной выдержкой. На нем запечатлены две танцующие девочки, которые выполняют ритуал на фестивале совершеннолетия Вайравау (Wyra'whaw) в деревне Тенетехар Ва Тембе, расположенной на территории Альто-Рио-Гуама в Бразилии. Чтобы принять участие в празднике и официально достичь совершеннолетия, девочкам пришлось дождаться первых месячных.

Альто-Рио-Гуама — треугольник сохранившихся амазонских лесов, в котором живут около 2,5 тысячи представителей коренных народов тембе, тимбира и каапор.

Светящийся букет