Что нельзя делать 24 декабря

24 декабря по народному календарю — Никонов день.

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Святому Никону молились, чтобы очистить душу и отогнать нечисть, стремящуюся проникнуть в дом из вихрей метели.

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В старину на Никона зажигали лампадку, чтобы прибавить доброго света и попросить солнце сойти с неба, засветить ярким светом и отогнать нечисть. Верили, что пока солнце не спустится по золотой лестнице на землю, ведьмы на метлах будут летать и снежные вихри поднимать.

В порыве ветра, образовывавшего из летящего снега стремительный вихрь, наши предки видели демона, пытающегося попасть в жилище и согреться у домашнего очага. Чтобы злая сущность не смогла попасть в дом, у порога острием вверх клали топор.

В этот день у яблони загадывали желание. Отламывали от дерева веточку и заносили ее в дом. Загадывали на нее желание и ставили в воду. Если к Рождеству она распустится, то желаемое свершится, не распустится – не сбудется. А коли зацветет, то случится счастливое событие.

Иногда зимние вихри применяли и для человеческого блага, например, чтобы вылечить человека от лихорадки или сделать присушку на любимую девушку.

24 декабря нельзя оставлять веник у входных дверей. Приметы предупреждают: метлу может украсть нечистая сила для катания по небу, после которого разыгрывается страшная вьюга и метель. Во время такой погоды много людей пропадает.

Нельзя делать домашние дела после наступления темноты. По примете, на помощь может прийти нечисть, из-за чего начнет биться посуда, выливаться кипяток и выплескиваться содержимое кастрюль.

Запрещено одеваться неряшливо. В день Никона надо надеть на себя чистую и глаженую одежду, тогда и запланированные дела пройдут гладко и беспрепятственно. Тот же, кто проигнорирует этот запрет, столкнется с неудачами и неприятностями.

Не разрешается пить спиртные напитки, даже слабоалкогольные и в малых количествах. К выпившему человеку может пристать нечистая сила и начать руководить его действиями и словами, что чревато серьезными последствиями.

Ни в коем случае не рубите ели. Срубленное дерево может наказать обидчика большими проблемами со здоровьем. У него начнут болеть суставы, что впоследствии может привести к полному обездвижению. На сосну этот запрет не распространяется.

Нельзя вытирать руки одним полотенцем свекрови и невестке, а также зятю и теще - сильно поссорятся и, возможно, даже перестанут общаться друг с другом.

Нельзя отправляться на охоту или рыбалку - может приключиться несчастье.