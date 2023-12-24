У берегов Австралии найдена «Атлантида» затонувшего континента Сахул, где жили сотни тысяч людей

По данным ученых, открытие намекает, что в древнем мегаполисе могли проживать сотни тысяч жителей. Месторасположение, затопленного населенного пункта, стало частью северо-западного австралийского шельфа.

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До этого бытовало мнение, что в данном регионе находился доисторический материк Сахул, оторвавшийся от древнего суперконтинента Гондвана. Предположительно там была своя уникальная экологическая система, которая объединяла будущие Антарктиду, Австралию, Тасманию и Новую Гвинею.

Ученые исследуют многочисленные артефакты неизвестной ранее цивилизации континента Сахул, а также намерены раскрыть тайну миграции древних людей и влияние климата на их популяции.