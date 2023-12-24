Голод, война РФ и Китая: каким видели 2024-й Нострадамус, Ванга, Мессинг

В преддверии Нового года мировые издания публикуют предсказания от известных мистиков, пророков, телепатов и провидцев о том, что ждет человечество в следующем 2024 году. Знаменитые предсказатели Нострадамус, Ванга и Мессинг также не обошли грядущий год и сошлись в том, что он станет одним из самых тяжелых для человечества — с обилием войн, природных катастроф и болезней. Какие именно события ждать от Нового года и будет ли в нем что-то хорошее — в материале NEWS.ru.

Что предсказал Нострадамус на 2024 год

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Французский астролог и алхимик XVI века Мишель Нострадамус, которому приписывают дар ясновидения, предсказывал, что в наступающем 2024 году мир может ожидать несколько катастроф. Он предрекал климатический кризис, засуху и голод. В одном из его катренов, стихов с предсказаниями, есть намеки на военное столкновение между США и Китаем, которое обострится в 2024 году. Согласно прорицаниям легендарного француза, в год выборов президента Америки Красный Дракон займет лидирующее положение, в то время как господство США завершится.

Нострадамус также предсказывал, что «Король островов» будет «изгнан силой» человеком «без признаков короля». Возможно, речь идет о британском монархе Карле III и его детях — старшем сыне Уильяме или «паршивой овце» Гарри, который сам отказался от королевского статуса и лишился прав наследования.

Кроме того, Нострадамус оставил пророчество о замене 86-летнего папы римского Франциска «римлянином». На его место якобы придет молодой понтифик с радикальными взглядами, и начнется хаос. Франциск же станет последним истинным папой. Один из самых загадочных прогнозов знаменитого астролога связан с предупреждением о катастрофических потрясениях: «В двадцатый день Тельца солнце потрясет землю, / Большой многолюдный театр рухнет, / Воздух, небо и земля потемнеют и станут туманными».

Что касается России, Украины и Белоруссии, у французского прорицателя имеются такие строчки: «Большой брат придет на чужую землю и заберет принадлежащее ему по праву. Недруги, пришедшие с Запада, тоже возьмут то, что принадлежало им столетиями». Похоже, он говорил о том, что в 2024 году Украина подвергнется разделу: часть ее отойдет России, а что-то — «недругам» — Польше, Венгрии, Румынии. Интерпретаторы предсказаний прорицателя считают, что конфликт на Украине закончится осенью будущего года за столом переговоров.

Какие предсказания Нострадамуса сбылись

Среди видений Нострадамуса, которые, как полагают его поклонники, действительно произошли, Большой лондонский пожар 1666 года, Французская революция в конце XVIII века, приход фюрера Адольфа Гитлера к власти в 1930-х и убийство бывшего президента США Джона Кеннеди в 1963 году.

При этом нельзя до конца определить, именно эти ли события предсказывал Нострадамус, так как формулировки в его катренах очень расплывчаты и могут иметь множество толкований. К примеру, считается, что он предвидел сброс американских атомных бомб на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году, однако текст самого предсказания говорит об этом событии без лишней конкретики, и до конца не ясно, это ли событие предвидел французский алхимик.

«У ворот и в двух городах будет чума, которой раньше не было, голод внутри чумы, люди истреблены сталью», — писал он.

Что известно о Нострадамусе и его предсказаниях

Напомним, Нострадамус родился в 1503 году на юге Франции. В возрасте 14 лет он покинул семью и поступил в университет, где посвятил себя изучению медицины, астрологии и нескольких языков, в том числе латыни, греческого и иврита.

Впервые он прославился, когда разработал таблетки для рассасывания на основе алоэ, розы, гвоздики и кипариса, которые помогли жителям города Авиньон защитить себя от заражения чумой. Благодаря своим познаниям во врачебном деле он стал доктором медицины уже в 31 год.

Пользуясь своими широкими познаниями в естественных науках и эзотерике, Нострадамус создал и в 1555 году издал таинственный сборник из 942 зашифрованных пророчеств, значение которых человечество разгадывает до сих пор. Текст состоит из четверостиший, катренов, написанных на смеси латинского, итальянского, старофранцузского и греческого языков.

Что предсказала Ванга на 2024 год

Другая известная прорицательница — болгарская баба Ванга — перед смертью сделала предсказание, что в 2024 году будет большая вероятность масштабной глобальной войны, исход которой станет самым важным событием во всей мировой истории и приведет к уменьшению населения Земли.

В другом видении Ванге явилось, что в течение следующего года в Тихоокеанском регионе произойдет невиданное ранее землетрясение, жертвами которого станет колоссальное количество людей. Помимо природных катаклизмов 2024-й, согласно ясновидящей болгарке, отметится ростом числа террористических и биологических атак, особенно в Европе.

Провидица считала, что 2024 год станет временем, когда объединятся три гиганта — Россия, Китай и Индия. По ее прогнозам, предстоящий год принесет российскому народу резкие изменения в политической жизни страны.

Среди немногих благих предсказаний Ванги на грядущий год — прорывы в медицине и технологиях, которые позволят лечить рак и болезнь Альцгеймера. Смысл некоторых ее пророчеств экспертам по-прежнему не удалось разгадать, в том числе ее видения о «красных деньгах» номиналом в 100 и 5 и некоем «восьмом», который взойдет на трон и «сможет все прекратить», хоть и с ужасными последствиями, из-за которых какая-то страна будет долго восстанавливаться.

Какие предсказания Ванги уже сбывались

Многие считают, что предвидения Ванги действительно воплощались в жизнь. Последователи ясновидящей утверждают, что еще в 1980-х годах она говорила, что на рубеже веков Курск окажется под водой и весь мир будет его оплакивать. Сначала никто не поверил, что российский город может затонуть, но в 2000 году после аварии на одноименной подлодке Вооруженных сил России слова прорицательницы обрели смысл.

Также предполагают, что незадолго до 1990 года она сделала предсказание о «падении американских братьев, заклеванных железными птицами», которые многие соотносят с терактами 11 сентября в США, когда террористы направили угнанные самолеты на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Ванга также сделала много сбывшихся предсказаний и о смерти ряда известных людей, в том числе принцессы Уэльской Дианы, индийского политика Индиры Ганди и советского лидера Иосифа Сталина.

Однако большое количество предсказаний ясновидящей не сбылось. Так, она предрекала, что СССР возродится в начале XXI века, что 2010 год станет временем, когда начнется третья мировая война, и что Европа к 2016 году полностью лишится людей. Не сбылись и ее пророчества о том, что люди найдут лекарство от старости, которое будет состоять из гормонов сильной лошади, выносливой собаки и черепахи-долгожительницы, и о ядерной катастрофе в Северном полушарии, из-за которой там не останется людей.

История Ванги, как она получила свой дар

Ванга родилась 3 октября 1911 года в городе Струмица на территории современной Македонии и получила имя Вангелия, что означает «несущая благую весть». По легенде в 12 лет она возвращалась домой с прогулки и внезапно начался ураган, который откинул ее на сотни метров. Когда девочку нашли, ее глаза сильно пострадали от стихии: в них забился песок и она навсегда лишилась зрения.

Делать предсказания Ванга начала около 1940 года, когда ей было уже 30 лет. Сначала женщина скрывала свой дар от окружающих и рассказала о нем только самым близким, так как боялась, что ее посчитают сумасшедшей. Однако со временем слухи о ее способностях распространились, и к ней стали приходить за предсказанием не только простые люди, но и знаменитые артисты и политики, в том числе болгарский царь Симеон II, будущий первый президент России Борис Ельцин и певец Филипп Киркоров.

Ванга скончалась 11 августа 1996 года от рака груди. Считается, то она отказалась от лечения и заранее точно определила не только день своей смерти, но и дату похорон.

Что предсказывал на 2024 год Мессинг

Целительница Ольга Мигунова, биография которой легла в основу известного сериала «Ученица Мессинга», рассказала NEWS.ru, что знаменитый советский гипнотизер Вольф Мессинг тоже сделал предсказания для России на 2023–2024 годы. По словам Мигуновой, в противостоянии с Западом Россию ждет оглушительная победа: «Мы все равно победим!»

«Мессинг говорил, что в течение 2023 года границы России будут расширены, Крым вернется обратно, начнется война с соседней страной, из которой Россия выйдет победителем, также появится собственная валюта. Война приведет к созданию новой валюты, и также будет активно использоваться юань», — сказала Мигунова.

Мессинг также предсказывал, что в 2024 году на Земле появится новый мировой лидер со своей философией, которая получит широкое распространение и спасет человечество. С помощью мудрости и разума он «сотрет различия между людьми, объединит целые страны и прекратит войны».

Но, несмотря на усилия этого лидера, риск третьей мировой войны все равно будет высоким. Если она начнется, Россия сыграет в ней важную роль. Согласно предсказаниям советского экстрасенса, боевые действия начнутся в Китае, который ударит ядерным оружием по Тайваню и Японии. Мессинг предрекал, что против действий Пекина выступит Москва, которая и станет главным врагом КНР в этой войне.

Какие предсказания Мессинга сбылись

Мессинг известен рядом очень точных предсказаний. Так, во время одного из выступлений в Новосибирском оперном театре он предугадал точную дату, когда закончится Великая Отечественная война.

В 1950 году Мессинг связался со Сталиным и предупредил его, что самолет, на котором полетит его сын Василий, потерпит крушение. Сына советского лидера сняли с рейса, но сам полет не отменили, и в итоге произошла авиакатастрофа.

Также есть сведения, что в 1953 году Мессинг сообщил Сталину о его скорой смерти. Провидец пришел к вождю народов и попросил улучшить положение евреев в СССР и прекратить гонения, но генсек не стал его слушать, и тогда провидец рассказал ему о приближающейся кончине, которая вскоре и наступила.

Что известно о Мессинге, был ли у него дар

Напомним, Вольф Мессинг — иллюзионист, гипнотизер и прорицатель, который родился в Российской Империи на территории современной Польши в 1899 году. Отец мальчика хотел сделать из него священнослужителя, но тот сбежал и присоединился к бродячему цирку, где его обучили искусству иллюзионизма.

После начала Второй мировой войны он бежал в СССР, выступая по стране с сеансами чтения мыслей на расстоянии. Зрители записывали задания и передавали их Мессингу, а затем по очереди медленно диктовали ему задания в уме, которые, как рассказывают, он успешно выполнял.

В мемуарах Мессинг признавался, что на самом деле не обладает мистическими способностями и лишь умело считывал мимику и сокращение мышц на теле человека, которые передавали ему мыслительный процесс собеседника.