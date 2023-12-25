Приметы и поверья на 25 декабря: что нельзя делать в Спиридонов день

25 декабря по народному календарю отмечают Спиридонов день, когда верующие вспоминают чудотворца Спиридона Тримифунтского. Согласно преданию, в этот день солнце поворачивается на лето, а зима – на мороз.

Видео дня

25 декабря принято ходить в церковь. Верующие считали, что чудотворец поможет в строительстве, в купле или продажи недвижимости. На Руси Спиридонов день встречали с восходом солнца. Заметив первые лучи, люди зажигали в домах все свечи. Также нужно было проветрить жилище, чтобы свежий воздух выдул все болезни и проблемы.

Согласно приметам, 25 декабря следует сделать хотя бы одно доброе дело. Люди верили, что их щедрость и милосердие окупятся втройне. Считалось, что в этот день нужно кормить кур зерном из правой руки – так они будут лучше нестись. Садовники 25 декабря встряхивали яблони и говорили: «Спиридонов день, подымайся вверх». Помимо этого, обязательно нужно раздать все долги до Нового года. По примете, ослушавшиеся весь последующий год останутся в должниках. Чтобы защитить жилище от нечистой силы, верующие оставляли топор на пороге дома.

Одним из главных запретов этой даты на Руси считалось посещение леса. Предки считали, что в Спиридонов день возрастает риск разбудить медведя. Кто его потревожит, тот не вернется домой. Также эта дата приходится на Рождественский пост, поэтому под запретом были молочные продукты, мясо, яйца и спиртные напитки. Кроме этого, нельзя проводить гулянья и шумные мероприятия. В старину говорили, что в этот день не следует оставлять дом в темноте, иначе ожидается разлад в семье.

В Спиридонов день запрещалось носить старые вещи. По мнению верующих, в такой одежде накапливаются все болезни. Еще одним запретом считается мытье головы своим детям. Если ослушаться, то ребенок станет плохо учиться, а ночью его начнут мучить кошмары. Также нельзя оставлять маленьких детей без присмотра взрослых, так как к ним может прийти потусторонняя сила.