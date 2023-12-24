Пыль Судного дня: как уничтоживший динозавров астероид погрузил Землю во тьму

Исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, раскрыло информацию об астероиде, погубившем динозавров 66 миллионов лет назад. В то время как предыдущие теории указывали на серу и сажу, вызвавшие глобальную зиму, новое исследование предполагает, что настоящим виновником была мелкая пыль, которая почти на два года заблокировала солнце, нарушила фотосинтез и вызвала цепную реакцию вымирания.

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В исследовании, проведенном под руководством ученого-планетолога Джема Берка Сенела, была использована новейшая компьютерная модель, основанная на образцах осадочных пород из Таниса, запечатлевшая последствия катастрофического удара. Мелкодисперсная пыль, поднятая в атмосферу, сохранялась в течение 15 лет, потенциально охладив всю Землю на 15 градусов Цельсия.

Сенел отметил: «остановка фотосинтеза почти на два года после удара привела к серьезным проблемам, разрушив пищевую сеть и вызвав цепную реакцию вымирания».