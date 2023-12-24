Русский десерт с историей: интересные факты про пряники

Неотъемлемой частью каждой выставки в России и российских экспозиций за рубежом были пряники, но спустя время эта сладость ушла в прошлое.

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Веками в России создавались различные виды пряников: они отличались по форме и по вкусу. В советские годы этот десерт почти полностью перестал употребляться в повседневной жизни.

В XIX веке цены на сахар сильно возросли, он стал недоступен многим россиянам. Экономисты того времени даже посчитали, что три четверти жителей страны вообще перестали употреблять сахар. Любители сладостей находили выход из ситуации и наслаждались забытым десертом на основе соложеного теста.

Для создания такого десерта кулинары брали ржаную и гречневую муку в равных пропорциях и добавляли в горячую воду. После чего смесь отправляли в печь, в которой сохранялась определенная температура. Тесто периодически помешивали.

Таким способом происходило осахаривание крахмала, который имеется в мучной смеси. Из этого готовились не только домашние угощения, но еда, продаваемая на улице, пишет «Коммерсантъ».