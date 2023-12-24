Роскачество развеяло миф об опасном для человека излучении от смартфонов

Руководитель Роскачества Максим Протасов назвал мифом, что смартфоны представляют для человека потенциальную опасность в качестве источника радиации. По его словам, излучение этих гаджетов сравнимо с бытовыми приборами.

Протасов подчеркнул, что у утверждения о том, что телефоны излучают радиацию, нет никакого научного подтверждения.

"Среднестатистический россиянин более чем 2,5 часа в день пользуется мобильным телефоном, что, скорее, вредно для глаз, психики, шеи, рук, но это не вопрос радиации", - пояснил руководитель Роскачества (цитата по РИА Новости).

Он также добавил, что согласно измерениям, излучение от смартфона находится в пределах того, что видно в бытовых приборах.