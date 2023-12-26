2023 год взорвал книгу климатических рекордов. Чего ждать в следующем году

Смертельный приговор цивилизации – так метеорологи называют каскад погодных аномалий, который накрыл планету в этом году. Люди гибли от жары, наводнений, морозов и тайфунов. На этой неделе очередной удар – шторм на юге России. В Дагестане без электричества остались более ста тысяч человек. Что дальше? Обозреватель «МИР 24» Дмитрий Барбаш изучал прогнозы на 2024 год.

© Мир24

В конце года погода не перестает удивлять и даже шокировать. В Сочи сильный ветер валил деревья, срывал с домов крыши. На море шторм в шесть баллов. В горах закрыты лыжные трассы, не работают подъемники. На улицах после урагана разбитые машины, повреждены линии электропередачи. Без света остались более 11 тысяч жителей. Один человек погиб. Сильнейший снегопад и в Крыму.

Видео дня

Месяц назад по югу России уже прошелся шторм века. Высота волн достигала девяти метров. Такие обычно бывают во время цунами. В Анапе ветер был 40 метров в секунду. С такой скоростью падают парашютисты до раскрытия купола. К берегам волны выбрасывали целые суда. В общей сложности без электричества тогда остались около двух миллионов человек. Одной из причин катаклизма синоптики называют глобальное потепление.

«Все чаще будут встречаться экстремальные события. Это волны очень сильной жары, летом выше нормы на шесть-семь градусов, и одновременно будут увеличиваться периоды холодной и дождливой погоды», – сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Россию заливало. Ушел под воду Владивосток. Меньше чем за сутки на город выпало 110 миллиметров осадков. А это больше месячной нормы. Тогда был побит 30-летний рекорд. Глубина местами достигала полутора метров. Почти 500 домов остались без света. Сильный ветер, 23 метра в секунду, валил деревья, рушил фасады. Затопило и Приморье. В Уссурийске резко поднялась вода в реке Раздольная. Прорвало дамбу. Во время сброса рухнули бетонные пролеты. Потоки хлынули на жилые дома. Из тайги даже выходили тигры. В дождь у них притупляется обоняние и зрение, и звери не чувствуют людей.

Жара и засуха – главные причины природных пожаров. В Абайской области Казахстана в этом году огонь унес жизни 14 человек. В России, в Курганской области, за сутки практически дотла сгорели три населенных пункта.

Причина таких природных катаклизмов, уверены некоторые ученые, – избыточный нагрев воды в Тихом океане. Это явление получило имя Эль-Ниньо, по-испански «мальчик», так еще называют младенца Христа, но по своей природе он вовсе не спаситель.

«2023 год взорвал книгу рекордов с точки зрения климатических катастроф, с точки зрения сильной жары, сильных дождей и всех видов погодных явлений, которые, как мы ожидаем, будут происходить все чаще и чаще по мере изменения климата», – сказал исполнительный директор Института экологической устойчивости Университета Индианы Габриэль Филиппелли.

Климатологи предупреждают: Эль-Ниньо будет активен по крайней мере до весны 2024 года. А это означает, что в следующем году нужно ждать новых температурных рекордов.

Страны Содружества в этом году заметало, заливало, замораживало. Снежные лавины – в Кыргызстане, перепады температур в Западной Сибири и Казахстане. За несколько часов она опускалась сразу на 30 градусов: с плюс 15 до минус 15. Даже там, где морозно по определению, в этом году было холодней, чем обычно. Под угрозой оказался чемпионат по моржеванию в Тюмени. Вода моментально превращалась в лед.

Под эту песню в Москву пришел циклон «Ваня», сильнейший за последние 57 лет снегопад. С начала календарной зимы высота сугробов выросла до полуметра. Но почти сразу они превратились в ручьи. Такие погодные качели возможны и после Нового года.

«В течение этой зимы в целом прогнозируется температурный фон в среднем по стране около или чуть выше нормы. Но это среднее будет состоять из экстремальных значений: очень холодной погоды и очень теплой, а вот обычной, «средней» погоды будет встречаться все меньше», – отметил Роман Вильфанд.