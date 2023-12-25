Как празднуют католическое Рождество: традиции, обычаи и приметы

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Рождество отмечается ежегодно в один и тот же день. Однако даты празднования Рождества у разных христианских церквей отличаются из-за разницы календарей.

Католики и протестанты в ночь на 25 декабря отметят один из главных церковных праздников – Рождество Христово. Православные христиане отмечают этот праздник на две недели позже. О традициях и обычаях западного Рождества – в нашем материале.

Католическое Рождество является одним из самых важных религиозных и культурных праздников, отмечаемых миллионами людей по всему миру. В этой статье мы рассмотрим традиции, обычаи и приметы, связанные с католическим Рождеством. Рождественская ночь В эту ночь верующие ходят на полуночную мессу, где слушают проповедь и воспевают рождественские гимны. Полуночная месса считается особенно торжественной и волнующей частью празднования. Рождественская ярмарка и украшение домов Перед Рождеством многие города организуют рождественские ярмарки, где можно купить подарки, сладости и украшения. Ярмарки часто сопровождаются развлекательными мероприятиями и аттракционами для детей. Кроме того, многие люди украшают свои дома рождественскими гирляндами, елками, свечами и фигурами Святого Семейства.

Праздничный стол В католической традиции Рождество сопровождается обильным праздничным ужином. Традиционные блюда включают жареную индейку, картофельное пюре, овощи, фрукты, пироги и различные сладости. Во многих странах также популярны рождественские пудинги, кексы и фруктовый хлеб. Обмен подарками Одним из самых популярных обычаев католического Рождества является обмен подарками. Семьи и друзья обмениваются подарками, символизируя дары, которые принесли Волхвы Младенцу Иисусу. Обычно подарки обмениваются после полуночной мессы или утром 25 декабря. Рождественская служба и пение колядок Во многих церквях проводятся особые рождественские службы, где верующие слушают рождественскую проповедь, поют рождественские гимны и молятся. Кроме того, в некоторых странах существует традиция колядования. Группы людей ходят по домам, поздравляют хозяев с Рождеством, поют колядки и получают небольшие подарки или пожертвования. Приметы и поверья Во время католического Рождества существует ряд примет и поверий. Например, говорят, что если на Рождество первым в доме войдет темноволосый мужчина, это принесет удачу на следующий год. Также считается, что если во время полуночной мессы поставить пустую корзину под стол, она будет наполнена обильными плодами и достатком в новом году.

Фото из открытых интернет-источников