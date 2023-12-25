«Изменился государственный строй»: 30 лет назад в России вступила в силу новая Конституция

Ровно 30 лет назад, 25 декабря 1993 года, вступила в силу Конституция Российской Федерации, с учетом поправок действующая по сей день. Она была принята на всенародном голосовании: за проголосовали 58,4 процента россиян, против — 41,6 процента. Содержание Конституции в начале 1990-х стало яблоком раздора между президентом Борисом Ельциным (и поддержавшим его правительством) и Верховным Советом. В Москве все закончилось кровопролитными столкновениями и стрельбой по Белому дому из танков. Стало ли голосование по Конституции победой Ельцина и понимали ли люди, за что они голосуют, «Ленте.ру» рассказал народный депутат России в 1990-1993 годах, член Конституционной комиссии России, а ныне профессор Высшей школы экономики Владимир Исаков.

© Lenta.ru

«Лента.ру»: Зачем новой России нужна была новая Конституция? По документу 1978 года жить было нельзя?

Видео дня

Исаков: Я сформулировал бы ваш вопрос немного шире: были ли основания для разработки и принятия в 1993 году новой Конституции Российской Федерации? Полагаю, что да. К 1993-му в стране произошли огромные изменения. Рухнула монопольная власть Коммунистической партии. Поменялась господствующая идеология. По стране шла экономическая реформа, меняющая формы собственности. Изменился в целом общественный и государственный строй. Эти перемены требовали юридического оформления и закрепления. Так что причины для принятия новой Конституции, безусловно, были. При этом люди ожидали, что принятие новой Конституции внесет в их жизнь стабильность и придаст уверенности в завтрашнем дне.

Из личного архива В.Б. Исакова

Сколько на самом деле проектов новой Конституции тогда существовало?

На сайте, посвященном истории Конституции, представлено девять проектов, начиная с «Конституции Союза Советских Республик Европы и Азии», разработанной академиком Андреем Сахаровым. При этом многие из проектов существовали и рассматривались в нескольких редакциях. В количестве проектов в России недостатка никогда не было — можно сказать, что конституционное творчество било ключом.

Насколько же, на ваш взгляд, удачен тот вариант, который был в итоге принят?

Несмотря на ряд очевидных дефектов, вызванных политическими компромиссами, в целом принятая Конституция — достойный нашей страны Основной закон. Она закрепила широкий спектр прав и свобод человека и гражданина, демократические основы государственной власти, федерализм и верховенство закона. По своему содержанию Конституция РФ вполне соответствовала лучшим образцам европейского и мирового конституционного законодательства.

В период разработки и принятия Конституции я был ее критиком, сегодня я ее сторонник и защитник

Стихийный рынок на улицах Москвы

Но сказанное выше, конечно, не означает, что в содержании действующей Конституции нет проблем. Главная ее проблема — перекос в сторону президентской власти. В ходе разработки Конституции из нее выпали нормы избирательного права, никак не урегулирован бюджетный процесс, не отражены контрольные полномочия палат парламента. Крайне слабо, на мой взгляд, проработаны нормы о сотрудничестве законодательной, исполнительной и президентской власти при осуществлении своих полномочий и меры ответственности за их осуществление. Но все эти и многие другие проблемы, на мой взгляд, могут быть разрешены в дальнейшем в ходе нормального конституционного процесса, без каких-либо революций.

Кого следует считать создателями действующей Конституции? Алексеева, Шахрая и Собчака?

Сама идея «создателей Конституции» — сильное преувеличение, я бы сказал, журналистский штамп. Реально в конституционном процессе участвовал значительно более широкий круг людей. Заметный вклад, например, внесли Конституционная комиссия Российской Федерации и Конституционное совещание, которые выработали ряд ценных идей и предложений, вошедших в окончательный текст.

Председатель Госкомитета РФ по национальной политике Сергей Шахрай и помощник президента Виктор Илюшин, 10 марта 1993 года

Верно ли, что одной из проблем при обсуждении проекта Конституции был отличный от Москвы взгляд национальных республик на федеративное устройство, их нежелание быть на одном уровне с другими субъектами — краями, областями?

Создание новой Конституции, конституционный процесс, в известном смысле — это ярмарка власти, на которой можно что-то приобрести, а что-то проиграть, потерять то, что имеешь. То, что представители субъектов Федерации — республик, краев и областей — старались в меру сил и способностей защищать интересы своих регионов — это нормально, для этого их и избирали. Важно только соблюдать определенные приличия. Не скатываться к демагогии, политиканству, беспринципному эгоизму. Не пытаться разыграть «национальную карту». И в пылу политической торговли не забывать о важнейших общегосударственных интересах.

Обмен рублей старого образца на новые

С конца 1992 года и по октябрь 1993 года в России развивался конституционный кризис, переросший в итоге в силовое противостояние. Насколько в этот процесс были вовлечены простые люди, население? Разве простому народу действительно было до этого дело, учитывая экономический кризис и другие проблемы?

Давайте отделим мух от котлет. Более правильным было бы сказать не «развивался», а «разыгрывался» конституционный кризис. 1992-й и 1993-й — это, пожалуй, наиболее тяжелые годы реформ, о которых многие вспоминают с содроганием.

Разрыв хозяйственных связей, пустые полки магазинов, преступность, бездействие правоохранительных органов, неясность перспектив, общая нестабильность жизни -- вот что тогда больше всего беспокоило людей. И на этом фоне -- многократно раздутая СМИ громкая склока законодательной власти и президента. Какое дело было народу до этой склоки? Многие ли понимали и хотели разобраться, кто в ней прав и кто виноват? Как, опять не поделили власть? Чума на оба ваших дома!

Во время октябрьского конфликта 1993 года в Москве

И тут людям говорят — голосуйте за Конституцию, это решит ваши проблемы. Они вообще понимали, нужна новая Конституция или нет?

Обратите внимание: каждый раз, когда власть вовлекала народ в свои игры, страна получала прямо противоположный негативный результат. В марте 1991 года провели референдум о сохранении Союза ССР, на котором народ сказал: «Союзу — быть!» В декабре этого же года Союз был развален. В апреле 1993-го [президент Борис] Ельцин призвал народ сказать на референдуме, кто прав — он или съезд народных депутатов. Народ ответил очень разумно: «Работайте вместе!» Но в сентябре того же года он расстрелял съезд и Верховный Совет из танков. Поэтому мой ответ на ваш вопрос — нет, не понимали! И не обязаны были люди в этом разбираться.

Борис Ельцин на выходе из ресторана «Макдоналдс»

Согласны ли вы с распространенным утверждением, что события (по крайней мере в Москве) могли привести к гражданской войне?

Не только не согласен, но считаю данное утверждение безответственной политической спекуляцией. Обратимся сначала к объективным данным. Опросы общественного мнения свидетельствуют, что при всех тяжестях последствий российских реформ лишь однажды — в 1998 году, после дефолта, — количество готовых выйти на улицы респондентов перешагнуло за 50 процентов. Но и тогда ничего не случилось. Российское общество не так легко раскачать, и в этом, безусловно, наше общее спасение. Тем не менее безответственные политики и СМИ время от времени вбрасывают тезис о подготовке «гражданской войны» — и как прогноз, и как обвинение на шею своих политических противников. Успокойтесь, господа! К счастью, эту вашу идею не так просто осуществить. Ставьте перед собой более реалистичные задачи.

Коммунисты на демонстрации против политики Ельцина

Конституция России была принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. Почему статус голосования не был повышен до референдума? Явка составила чуть менее 55 процентов — достаточно ли этого для принятия Конституции?

А вы вспомните, в каких условиях проходило это голосование. Страна только что пережила шок от событий в Останкино. Белый дом — резиденция Верховного Совета — стоял закопченный, укутанный строительной сеткой. При голосовании по нормам референдума (явка более 50 процентов и более 2/3 за) — оно бы просто не состоялось.

Поэтому организаторы голосования проявили политический реализм. Или цинизм. Правильный термин можете выбрать по вкусу

Москвичи голосуют на избирательном участке, 12 декабря 1993 года

Как вы считаете, среднестатистический избиратель понимал хотя бы частично, за что он голосует и для чего это нужно?

Я сам не очень понимаю, что такое «среднестатистический избиратель», когда речь идет о голосовании за или против, но полагаю, что большинство понимало, за что они голосуют. Конечно же, за все хорошее и против всего плохого.

Существовал ли риск, что этот вариант Конституции принять не удастся?

Как я уже отметил, Конституция не была документом согласия, а результатом победы, причем грубой силовой победы президента и его сторонников над парламентом. Поэтому положительные итоги голосования даже при максимально сниженном барьере не были гарантированы. Опубликованы данные, что результаты голосования были частично фальсифицированы. В какой степени? Споры об этом продолжаются до сих пор.

Собственные конституции имеют некоторые субъекты России — Татарстан, Чечня, Якутия... Правильно ли это, на ваш взгляд?

Правильно, неправильно... Есть политико-правовые решения, которые бесполезно обсуждать, потому что их невозможно исправить. Однажды данную народу конституцию забрать назад уже невозможно.

Леонид Кравчук, Станислав Шушкевич и Борис Ельцин подписывают Беловежские соглашения, 8 декабря 1991 года

В декабре 1991 года вы стали одним из семи депутатов Верховного Совета, кто проголосовал против ратификации Беловежских соглашений. Помните ли, как долго думали над этим решением и были ли для вас последствия?