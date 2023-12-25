Фото рождественского обеда в школе во Франции удивило пользователей сети

«Выглядит чертовски хорошо для школьного обеда», «Выглядит лучше, чем еда в некоторых ресторанах», «Это намного лучше, чем все, что мне доводилось есть на обед в школе», «Эх, если бы в Польше были бы такие же классные обеды в школах», — отреагировали комментаторы.