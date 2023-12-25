День в истории 25 декабря: Конституция ТАССР, первый ядерный реактор СССР, пресс-конференция Минниханова

25 декабря состоится пресс-конференция раиса Татарстана Рустама Минниханова с представителями СМИ, пройдет Республиканская новогодняя елка. Католики и протестанты отмечают сегодня Рождество Христово. Семь лет назад произошло крушение лайнера Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем, 32 года назад СССР прекратил свое существование, 86 лет назад на IX чрезвычайном съезде Советов Татарской АССР была принята Конституция, которая закрепила Казань как столицу республики.

© Raimond Spekking

Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре "Реального времени".

Видео дня

Кто родился: основатели Chevrolet и Hilton

1878 — один из основателей автоконцерна Chevrolet Луи Шевроле (умер в 1941 году).1887 — создатель сети отелей Hilton Конрад Хилтон (умер в 1979 году).1938 — сатирик Аркадий Хайт (умер в 2000 году).1940 — пианист, народный артист России Левон Оганезов.1980 — бывший генеральный директор АО "Татспиртпром" Ирек Миннахметов (умер в 2020 году).

1971 — премьер-министр Канады с 2015 года Джастин Трюдо.

Кто скончался: Чарли Чаплин и Владимир Шаинский

1977 — актер и комик Чарли Чаплин. Создатель одного из самых знаменитых образов мирового кино — образа бродяги Чарли.1989 — вместе с супругой расстрелян первый президент Румынии Николае Чаушеску.2016 — правозащитница Елизавета Глинка. Погибла при крушении самолета Минобороны ТУ-154 недалеко от Сочи.2016 — один из самых успешных поп-певцов Джордж Майкл.2017 — художник-мультипликатор Роберт Гивенс. Помимо Багза Банни, Гивенс рисовал Даффи Дака, Тома и Джерри, моряка Попая, Элвина и бурундуков. 2017 — композитор Владимир Шаинский.2019 — выдающийся советский и российский военачальник Махмут Гареев. Ему было 96 лет. Он был участником шести войн, доктором военных и исторических наук, генералом армии. Документально доказал подвиг поэта-героя Мусы Джалиля.

Праздники: Рождество Христово и Нардуган

Рождество Христово. Один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии. Отмечается 25 декабря в Католической церкви и протестантских церквях.День дарения елочных праздничных шаров. Неофициальный праздник, приурочен к католическому Рождеству.

Нардуган. Древний языческий праздник зимнего солнцестояния у татар и некоторых других народов Поволжья. Название "Нар" с монгольского переводится как "пламя, солнце", а "дуган" означает "рожденный".

События в истории: изобретена шкала изменения температуры, запущен первый в Европе ядерный реактор

1730 — на больших улицах Москвы загорелись первые уличные фонари.1759 — академик Йозеф Браун впервые получил твердую ртуть.1741 — шведский астроном Андерс Цельсий изобрел шкалу измерения температуры, получившую затем его имя.1905 — подавлена Новороссийская республика.1919 — в Казани в здании Красноармейского дворца открылся Советский городской театр. Сегодня там располагается театр им. Карима Тинчурина.

1919 — вышел первый номер газеты "Клич юного коммунара". У газеты впоследствии было несколько названий — "Комсомолец Татарии", "Молодежь Татарстана". Ее закрыли в конце 2013 года.1937 — на IX чрезвычайном съезде Советов Татарской АССР была принята Конституция. Статья 113 закрепила Казань как столицу республики. 1946 — в СССР запущен первый в Европе ядерный реактор. Процессом руководил Игорь Курчатов.1990 — "день рождения" первого в мире веб-сайта.1991 — последний президент СССР Михаил Горбачев объявил об уходе со своего поста. В тот же день в Кремле был спущен красный государственный флаг СССР и на его место водрузили российский триколор. В итоге 25 декабря СССР прекратил свое существование.

1993 — вступила в силу Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря.2014 — на Казанской ТЭЦ в работу запустили новый энергоблок. Речь о парогазовой установке мощностью 220 МВт. Объекту присвоили имя Виктора Шибанова, руководившего энергетикой Татарстана в 60—70-е годы.2016 — крушение лайнера Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем. На борту находились военнослужащие, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" артисты ансамбля им. Александрова и девять представителей российских СМИ. Погибло 92 человека, среди них было несколько татарстанцев.2017 — ЦБ назначил временную администрацию в челнинской страховой группе "АСКО".2018 — генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев объявил об уходе с поста главы Следкома по РТ.